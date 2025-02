Salah-Eddine maakt voor maximaal 10 miljoen toptransfer; Ajax profiteert mee

Anass Salah-Eddine vervolgt zijn loopbaan bij AS Roma. De Italiaanse club is volgens Fabrizio Romano met FC Twente tot een akkoord gekomen over een transfersom van acht miljoen euro. Dit bedrag kan door diverse bonussen oplopen tot maximaal tien miljoen euro. Voetbal International meldt dat vanwege een doorverkooppercentage tien procent op de rekening van Ajax terecht komt.

Salah-Eddine was vorige week nog serieus in beeld bij PSV, dat een opvolger zoekt van de naar Al-Ahli vertrokken Matteo Dams. Ondanks diverse aanbiedingen uit Eindhoven vertrekt de voormalig Ajacied echter niet naar de koploper in de Eredivisie.

Er was zondag veel te doen om Salah-Eddine. De vleugelverdediger weigerde mee te doen in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-2), omdat hij naar PSV of AS Roma wilde vertrekken. De leiding van Twente was diep teleurgesteld over de werkweigering van Salah-Eddine.

''Hij is mentaal niet in staat om te spelen'', wist journalist Leon ten Voorde te melden. Salah-Eddine vertrok uiteindelijk met de auto van perschef Richard Peters uit Enschede en is nu dus op weg naar Rome.

Twente wilde zich volgens TC Tubantia 'niet laten gijzelen door een werknemer met een contract tot 2027'. De Tukkers stelden zich keihard op in de onderhandelingen met Rome, maar zien de linksback nu alsnog vertrekken.

De transfermarkt sluit in Italië in de nacht van maandag op dinsdag om 00:00 uur. Nu Salah-Eddine alsnog weggaat, heeft FC Twente tot dinsdagnacht 00:00 uur om een vervanger te halen.

Salah-Eddine werd in januari 2024 na een huurperiode definitief overgenomen van Ajax. De 23-jarige verdediger verlaat de Grolsch Veste met 52 wedstrijden achter zijn naam.