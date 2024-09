Ryan Gravenberch heeft bijzondere reactie als hij hoort dat Liverpool koploper in Premier League is

Liverpool is na de 1-2 overwinning op Wolverhampton Wanderers de nieuwe koploper in de Premier League. Ryan Gravenberch, die andermaal 90 minuten speelde, kreeg echter pas na afloop te horen dat the Reds bovenaan staan in Engeland.

''Uiteindelijk hebben we drie punten. Daar ben ik erg blij mee'', zo benadrukt Gravenberch na afloop in een videoverbinding met Viaplay. ''We wisten dat het een lastige wedstrijd zou worden. We hebben het uiteindelijk goed gedaan.''

Gravenberch krijgt vervolgens vanuit de studio te horen dat Liverpool aanvallend niet bijzonder indrukwekkend was, ondanks de 1-2 zege. ''We hadden slordige momenten. We hadden kansen, maar misten een beetje focus in de eindfase. Daar moeten we aan werken, dat moet beter.''

Door de 1-2 tussenstand bleef het tot ver in blessuretijd spannend op Molineux. ''Als je 1-2 voorstaat, dan komen ze. En gaan de fans achter hen staan. En blijven ze pushen en pushen. Maar uiteindelijk hebben we het als ploeg goed gedaan.''

''Maar je pakt drie punten en staat bovenaan in de Premier League'', concludeert presentator Koen Weijland. ''Ohja? Dat wist ik niet. Dat voelt goed. Hopelijk kunnen we daar blijven'', antwoordt Gravenberch met een glimlach, terwijl er gelach klinkt in de studio van Viaplay.

Gravenberch is ondertussen niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Liverpool. ''De trainer stelt me op en geeft me vertrouwen. Dat is het allerbelangrijkste. Ik denk dat ik het uiteindelijk laat zien op het veld. Nee, het gaat heel goed.''

Liverpool won zaterdag van the Wolves dankzij doelpunten van Ibrahim Konaté en Mohamed Salah, die voor het eerst in zes jaar scoorde op Molineux. De koploper gaat volgende week zaterdag op bezoek bij Crystal Palace.