Ryan Gravenberch gaat in op vraag of hij spijt heeft van vroegtijdig vertrek bij Ajax

Ryan Gravenberch staat nog steeds achter zijn vertrek bij Ajax in de zomer van 2022. De 22-jarige middenvelder kende twee moeizame seizoenen, maar behoort in deze jaargang tot de uitblinkers van koploper Liverpool.

''Nee, eigenlijk dat niet'', antwoordt Gravenberch op de vraag van de verslaggever van Ajax TV of hij misschien wel te vroeg bij Ajax is vertrokken. ''Ik heb geen spijt van de keuze die ik heb gemaakt.''

Gravenberch gaat voorts in op de vraag wat de belangrijkste lessen zijn die hij bij Ajax heeft geleerd. ''Toch wel dat ik dicht bij mezelf moet blijven. Ik doe nog steeds de dingen die ik bij Ajax heb gedaan.''

''En mensen zijn dan verbaasd dat ik die dingen doe, maar dat heb ik ook bij Ajax gedaan. Dus ik denk toch wel dat de grootste les is dat ik mezelf moet blijven'', zo herhaalt Gravenberch, bezig aan een zeer sterke periode bij Liverpool.

Gravenberch geeft toe dat hij Ajax nog weleens mist. ''Ja, zeker weten. Ik heb mijn hele jeugd daar gespeeld, en ook nog een paar jaar in het eerste. En ook oud-teamgenoten die ik mis'', aldus de middenvelder, die enkele voormalig ploeggenoten van Ajax nog geregeld spreekt.

''Vooral Devyne Rensch, Brian Brobbey en Kenneth Taylor spreek ik nog superveel.'' Gravenberch keek de afgelopen jaren soms met gemengde gevoelens naar Ajax. ''Het gaat met ups en downs. Maar ik heb altijd geweten dat Ajax er sterk uit zou komen. Dit seizoen zijn ze goed op weg, ik hoop dat ze dat vast kunnen houden.''

Gravenberch richt zich echter vooral op Liverpool, dat een prima start kent in de Premier Laegue. ''Ja, het gaat wel goed. Ik zit in een goede flow'', beaamt de controleur met een glimlach. Gravenberch analyseert daarna wat het grootste verschil is met de vorige twee seizoenen.

''Dit seizoen maak ik veel meer minuten. Het vertrouwen dat een klein beetje weg was, is weer helemaal terug. Dat betaalt zich uit. Als je minder speelt, leer je ook andere dingen van het voetbal. Maar het heeft me wel gemaakt tot de mens die ik ben'', zo besluit de Oranje-international.