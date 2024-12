Ryan Babel heeft spijt van 'desperate move': 'Dat was lastig voor mijn ego'

Als Ryan Babel zijn voetbalcarrière over zou mogen doen, zou de 69-international van het Nederlands elftal waarschijnlijk niet opnieuw naar TSG Hoffenheim zijn gegaan. Babel blikt in gesprek met Voetbal International terug op zijn mislukte transfer, die hij vooral maakte met het oog op Oranje.

Babel brak in 2004 door vanuit de jeugdopleiding van Ajax en maakte drie jaar later een droomtransfer naar Liverpool. Begin 2011 was Babel met het oog op het Nederlands elftal op zoek naar meer speeltijd. De oud-aanvaller koos toen verrassend voor Hoffenheim.

"Het was een beetje een desperate move", blikt Babel terug. "Ik heb die transfer gemaakt, omdat ik bij het Nederlands elftal wilde blijven. Bondscoach Bert van Marwijk had toen het beleid dat je moest spelen om in beeld te blijven bij Oranje. Hij zette druk op me: Als je niet iets vindt, ga ik je droppen. Inderhaast heb ik toen voor een club gekozen waar ik als grote speler zou binnenkomen."

Niet veel later raakte Babel zijn plek bij het Nederlands elftal alsnog kwijt. Hij miste daardoor deelname aan het EK 2012. "In die fase vond ik dat heel moeilijk om mee om te gaan."

De oud-aanvaller had het ook lastig bij zijn club. "Ik speelde niet meer voor een team dat negentig procent de bal had, we wonnen lang niet altijd en er was veel minder media-aandacht. Ineens was ik een hele normale voetballer, die maar ergens bij een club meedeed. Na mijn doorbraak bij Ajax en de toptransfer naar Liverpool was dat wel lastig voor mijn ego."

Babel besloot na anderhalf jaar bij Hoffenheim kortstondig terug te keren bij Ajax. Daarvoor kocht de oud-vleugelspits zelf zijn contract in Duitsland voor naar verluidt drie miljoen euro af. Via een jaar bij Ajax hoopte Babel terug te komen bij een grotere Europese club.

"Ik was aan het einde van dat Ajax-seizoen 26 jaar en transfervrij. Toen dacht ik: nu gaan alle clubs om mijn handtekening vechten. Maar dat was verre van zo. Ik mikte niet eens op de ultieme top en besprak met mijn zaakwaarnemers de clubs waar ik heen zou willen: Aston Villa, Tottenham Hotspur, Schalke 04, Dortmund, Valencia, het Málaga van Van Nistelrooij…"

"Mijn zaakwaarnemer is al die teams langsgegaan, maar hun selecties waren allemaal vol of ze moesten eerst iemand verkopen." Zo belandde Babel in 2013 bij Kasimpasa in Turkije. "Een heel ander avontuur dan ik had voorzien."