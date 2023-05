Ruud van Nistelrooij voelt geen steun en vertrekt per direct bij PSV

Woensdag, 24 mei 2023 om 13:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:37

Ruud van Nistelrooij is niet langer trainer van PSV, zo maken de Eindhovenaren woensdagmiddag bekend. Aanleiding zou de onrust zijn die onlangs naar buiten is gebracht door De Telegraaf. Van Nistelrooij was bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij PSV en staat momenteel tweede. Hij won de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal, maar maakt het seizoen dus niet af.

"Ruud van Nistelrooij heeft woensdagochtend bekend gemaakt te vertrekken bij PSV", schrijft de club op de website. "Na verschillende gesprekken over interne zaken die de afgelopen weken werden gevoerd, vond dinsdagavond een gesprek plaats tussen de directie en Van Nistelrooij. Daarin werd besloten de focus op de wedstrijd van aanstaande zondag tegen AZ te houden en na het seizoen verder te praten."

Van Nistelrooij heeft woensdagochtend kenbaar gemaakt dat er in zijn ogen te weinig draagvlak is bij PSV. "Dit legde hij direct daarna ook uit aan de spelersgroep en staf. Aanstaande zondag neemt Fred Rutten, op verzoek van de directie, tijdelijk zijn rol als hoofdtrainer over. PSV betreurt Van Nistelrooij zijn besluit en is dankbaar voor het winnen van de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker dit seizoen en hoopt het voetbaljaar af te sluiten met het behalen van de tweede plaats."

De Telegraaf concludeerde in een analyse dat een grondige evaluatie over het functioneren van Van Nistelrooij en de technische staf de hoogste prioriteit heeft voor Earnest Stewart en algemeen directeur Marcel Brands. Een zestal spelers, onder wie aanvoerder Luuk de Jong en topscorer Xavi Simons, zouden hun onvrede over hun trainer tegenover de twee directeuren hebben uitgesproken. Van Nistelrooij trekt daar nu de conclusies voor door per direct op te stappen.

Met de belangrijke laatste competitiewedstrijd tegen AZ in aantocht, probeerde PSV de rust te bewaren binnen de club. Geruchten over de verstoorde verhouding in de technische staf en de onvrede binnen de spelersgroep werden in eerste instantie met klem ontkend. De Eindhovenaren azen nog altijd op het behalen van de tweede plaats in de Eredivisie, waarmee ze zich zouden verzekeren van een ticket voor de derde voorronde van de Champions League.

Aan die rust is nu een einde gekomen met het plotselinge vertrek van Van Nistelrooij. Er zouden serieuze barsten zijn ontstaan in de relatie tussen Van Nistelrooij en zijn assistenten André Ooijer en Fred Rutten. Zo werd er niet meer gecommuniceerd binnen de technische staf en was de rol van Ooijer en Rutten tijdens de trainingen geminimaliseerd. Bronnen rondom Rutten hielden er al rekening mee dat hij zijn taken na dit seizoen zou neerleggen. Van Ooijer was al langer bekend dat hij stopt als assistent.