Rúben Amorim wordt nog vóór eerste duel met Manchester United gevraagd naar Erik ten Hag en is heel duidelijk

Rúben Amorim, de fonkelnieuwe trainer van Manchester United, heeft vrijdag vooruitgeblikt op het duel van Manchester United met Ipswich Town. Aankomende zondag staat de Portugese oefenmeester voor het eerst in de dug-out bij The Red Devils.

Het was de eerste persconferentie als manager van Manchester United voor de 39-jarige Amorim. Hij geldt als de opvolger van Erik ten Hag, de Nederlandse coach die eind oktober werd ontslagen als trainer van the Mancunians.

Over zijn voorganger sprak Amorim mooie woorden. "Erik ten Hag was geweldig bij Ajax", zei de van Sporting Portugal overgekomen coach tijdens het perspraatje. Hij heeft veel bewondering voor wat Ten Hag in het seizoen 2018/19 bewerkstelligde met de Amsterdammers.

"In mijn optiek formeerde hij het beste elftal buiten de topvijfcompetities", wijst hij naar de ploeg die tot de halve finales van de Champions League reikte. Ten Hag was zijn collega het jaar daarna twee keer de baas, toen hij in het miljardenbal met Ajax met 1-5 en 4-2 won van Sporting.

"Mijn zelfvertrouwen komt ook niet alleen door mijn overwinningen met Sporting", vervolgt Amorim. "Het gaat me om mijn visie en daarmee weet ik zeker dat we resultaten gaan boeken."

Amorim had bovendien contact met landgenoot José Mourinho, de huidig Fenerbahçe-manager die tussen 2016 en 2018 werkzaam was op Old Trafford. "Hij stuurde me een berichtje", vertelt eerstgenoemde. "Hij zei dat het een prachtige, grote club was en waar hele leuke mensen werken. Hij heeft gelijk", glimlacht Amorim.

"Noem me naïef, maar ik geloof dat ik de juiste man voor de klus ben", vervolgt de Portugees. "Daar ben ik echt van overtuigd. Ik ben een beetje een dromer en ik geloof in mezelf en in de club. Jullie denken dat het onmogelijk is, ik denk dat het kan."