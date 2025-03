Rúben Amorim reageert op uitspraken Erik ten Hag over Manchester United: ‘Je kunt dat soft noemen, maar…’

Rúben Amorim heeft op de persconferentie in aanloop naar het duel van Manchester United met Fulham gereageerd op de uitspraken van Erik ten Hag eerder deze week. De voormalig manager van the Red Devils sprak tegenover SEG Stories onder meer uit dat de spelers tegenwoordig steeds minder goed tegen kritiek kunnen.

Tegenover SEG Stories, een podcast van het zaakwaarnemerskantoor waar Ten Hag onder contract staat, sprak Ten Hag zich uit over zijn tijd als manager van Manchester United. Daarin stelde hij dat je tegenwoordig veel minder direct kan zijn, omdat spelers niet meer ‘zo’n dikke huid hebben’ als vroeger.

Amorim werd op een persmoment geconfronteerd met die uitspraken. De Portugees kan zich vinden in de woorden van zijn voorganger, maar neemt het desondanks op voor zijn spelers.

“Ik denk dat het voor spelers nu totaal anders is dan vroeger. Vroeger had je alleen kranten, verder niets. Met sociale media is dat heel anders. Je kunt niet op sociale media zonder over jezelf te lezen. Als je iets slechts leest, dan focus je je daar automatisch op”, zo wordt hij geciteerd door Voetbal International.

“Dan kun je honderd positieve dingen lezen, maar dat ene slechte blijft hangen. Ik denk dat dat echt moeilijk is voor ze. Je kunt dat soft noemen, maar ze krijgen gewoon te maken met kritiek dat lastig kan zijn. Dat is nu eenmaal het moderne voetbal en daar moeten spelers op voorbereid zijn.”

Voorlopig is er sinds het vertrek van Ten Hag en de komst van Amorim nog geen stijgende lijn te ontdekken bij Manchester United. Waar Ten Hag openlijk botste met Cristiano Ronaldo, liet Amorim Marcus Rashford op huurbasis vertrekken, omdat zijn instelling te wensen overliet.

Ook Alejandro Garnacho liet afgelopen woensdag zijn onvrede blijken, toen hij al voor rust werd gewisseld nadat Patrick Dorgu een rode kaart had ontvangen. De Argentijn liep teleurgesteld direct naar de catacomben, maar Amorim vertelde op het persmoment dat Garnacho de volgende dag meteen zijn excuses had aangeboden. Hij wil er dan ook geen groot probleem van maken.