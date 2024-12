Rúben Amorim over actie van supporters: ‘Voor mij is het een slechte zaak…’

Rúben Amorim heeft verbazing gewekt met een opvallend uitspraak. De Portugese trainer is niet blij dat de fans van Manchester United een liedje over hem zingen. Amorim noemt het een slechte zaak dat ze hem toezingen.

Het thuispubliek zong Amorim zondag toe tijdens de 4-0 zege op Everton. Waar de meeste managers vereerd zouden zijn, was Amorim er niet blij mee. "Ik vind het liedje niet leuk”, wordt hij geciteerd door The Times.

"Ik schaam me niet, maar ik ben de manager. Ze moeten zingen voor de spelers en de club. Voor mij is het een slechte zaak dat ik word toegezongen”, aldus Amorim.

"Ik waardeer het, maar ik wil dat de fans de spelers toejuichen", stelt Amorim. "Zij staan op het veld, terwijl ik erbuiten sta. Ik voel een band met de supporters en ik weet dat we resultaten nodig hebben om dat vast te houden."

Manchester United wist zondag voor de eerste keer sinds de komst van Amorim een duel in de Premier League te winnen. The Red Devils waren zondag op Old Trafford duidelijk te sterk voor het povere Everton: 4-0.

Joshua Zirkzee had voor het eerst sinds september een basisplaats en beloonde het vertrouwen van de Portugese manager direct met twee goals. Het was het tweede en derde doelpunt van de Nederlander in competitieverband dit seizoen, na de winnend treffer tegen Fulham (1-0) in augustus.

United kan zich nu opmaken voor het bezoek aan titelfavoriet Arsenal. Beide grootmachten treffen elkaar woensdag in het Emirates Stadium.