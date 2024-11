Rúben Amorim onthult: 'Ik had één verzoek aan Manchester United'

Rúben Amorim is officieel gepresenteerd als nieuwe manager van Manchester United. De 39-jarige Portugees, die het stokje overneemt van Erik ten Hag, liet vrijdag tijdens de persconferentie weten dat hij één duidelijk verzoek had aan zijn nieuwe werkgever.

Amorim stond vrijdagavond voor het laatst langs de lijn bij Sporting Portugal tegen Estrela (5-1 winst) en ging na afloop tijdens de persconferentie dieper in op zijn vertrek naar United. "Dit is voor iedereen een moeilijk moment", zei hij.

"Wat het betekent het voor mij? Het was de beste fase van mijn leven. Iedereen bij Sporting weet hoe belangrijk deze periode voor mij is geweest. Ik begrijp de teleurstelling van de fans en het vertrek midden in een mogelijk historisch seizoen, maar vandaag is geen afscheid."

De fans van Sporting waren teleurgesteld en boos dat het nieuws over het vertrek van Amorim bekend werd gemaakt op de dag dat zijn ploeg in actie kwam. "Het zijn niet de coaches die dingen aankondigen of niet. Dit zijn dingen die je niet in de hand hebt", zei hij daarover.

Amorim legde één duidelijk verzoek neer bij de clubleiding van Manchester United. "H

et enige verzoek dat ik deed was of het aan het einde van het seizoen kon gebeuren. Ik kreeg te horen dat dat niet mogelijk was. Het was nu of nooit."

De grote man tegen Estrela was Viktor Gyökeres, die goed was voor vier treffers. Amorim beloofde de fans om hem niet mee te nemen naar Old Trafford. "Gyökeres kost 100 miljoen en is heel lastig. Ik ga in januari geen enkele speler van Sporting halen."

Amorim begint op 11 november aan zijn klus in Manchester. Ruud van Nistelrooij zal de eindverantwoordelijke blijven totdat Amorim van start gaat. Wat er daarna met de Nederlandse oud-spits en bijvoorbeeld assistent-trainer René Hake gaat gebeuren, wordt niet duidelijk.