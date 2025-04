Rúben Amorim deelt héél slecht nieuws over blessure van Joshua Zirkzee bij Manchester United

Joshua Zirkzee komt dit seizoen niet meer in actie, zo bevestigt Rúben Amorim woensdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het thuisduel met Olympique Lyon. De 23-jarige spits van Manchester United raakte afgelopen zondag zwaar geblesseerd aan zijn hamstring en moet voorlopig dus toekijken.

Het was totaal niet de dag van Manchester United. Op St. James’ Park werd kansloos verloren van the Magpies (4-1) en tot overmaat van ramp greep Zirkzee in de tweede helft naar zijn hamstring.

De man die de laatste weken juist een klein lichtpuntje vormde bij the Red Devils was bezig aan een fraaie solo, alvorens het erin schoot. Hij liet zich tien minuten na rust vervangen door Rasmus Højlund.

Nu is dus duidelijk geworden dat Zirkzee dit seizoen niet meer in actie komt. Het is een hard gelag voor de Nederlandse spits, die donderdag nog de 1-2 voor zijn rekening nam tijdens het uitduel met Lyon.

Zirkzee speelde dit seizoen 48 wedstrijden voor Manchester United. Daarin maakte hij 7 doelpunten en gaf hij 3 assists.

Het nieuws is een flinke domper voor Manchester United, dat donderdagavond Lyon in eigen huis ontvangt in de kwartfinale van de Europa League. De stand is volledig in evenwicht na het 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd.

Manchester United heeft dit seizoen nog zes Premier League-wedstrijden te gaan, met als afsluiter een thuisduel met Aston Villa op 25 mei.