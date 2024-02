RTL7 weet het zeker: Tuchel vertelt ‘broodjeaapverhaal’ over De Ligt

Thomas Tuchel heeft als trainer van Bayern München een ‘broodjeaapverhaal’ verspreid over Matthijs de Ligt, dat beweert RTL7-journalist Sam van Royen. Tuchel liet dinsdag weten dat hij De Ligt afgelopen zaterdag in de verloren competitietopper tegen Bayer Leverkusen (3-0) negentig minuten op de bank hield vanwege rugklachten.

Tuchel ving het duel met Bayer Leverkusen aan met een vijfmansdefensie. De Duitse oefenmeester koos voor drie centrale verdedigers: Dayot Upamecano, Eric Dier en Kim-min Jae. De Ligt moest hierdoor genoegen nemen met een reserverol, terwijl hij voor dit duel in 2024 nog geen minuut had gemist. Upamecano maakte tegen Leverkusen zijn rentree na blessureleed, Kim Min-Jae keerde terug van de Azië Cup.

“Het is een aparte situatie, die van Matthijs de Ligt bij Bayern München. Volgens trainer Thomas Tuchel heeft de oud-Ajacied rugproblemen, maar volgens bronnen van onze verslaggever Sam van Royen is dat een broodjeaapverhaal”, schrijft het RTL7-programma VTBL op X.

In aanloop naar de Champions League-wedstrijd van Bayern München tegen Lazio gaat Van Royen in op de reserverol van De Ligt, die woensdag ook in het miljardenbal op de bank startte.

“Thomas Tuchel zei gisteren (dinsdag, red.) op de persconferentie dat De Ligt last had van zijn rug, en dat hij daarom het risico niet durfde te nemen. Wij horen van betrouwbare bronnen dat Matthijs de Ligt wel fit was en gewoon kon spelen”, aldus Van Royen.

Daags voor het treffen met Lazio ging Tuchel in op de situatie van De Ligt. “Hij heeft het momenteel moeilijk, want hij heeft te maken met hevige concurrentie op de twee posities achterin”, zei de trainer van Bayern.

“Er is voor hem niets veranderd. Hij is een geboren vechter. Hij maakte furore bij Ajax en Juventus. We rekenen op hem en hebben hem nodig. Er is een flinke concurrentiestrijd, maar dat hebben we nodig.”

