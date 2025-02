RSC Anderlecht - Fenerbahçe tijdelijk gestaakt wegens massale vechtpartij

RSC Anderlecht – Fenerbahçe is donderdagavond na ongeveer tien minuten tijdelijk gestaakt wegens een vechtpartij op de tribune. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe verschillende toeschouwers met elkaar op de vuist gaan. Het is niet bekend wat de aanleiding is van de vechtpartij.

De spelers van beide elftallen werden door de scheidsrechter naar binnen gestuurd. De wedstrijd werd na ongeveer twintig minuten weer hervat.