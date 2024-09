Royston Drenthe ziet Feyenoord grote fout maken op transfermarkt: ‘Ze hadden hem binnen moeten halen!’

Royston Drenthe vindt dat Dennis te Kloese heeft zitten slapen door Rick Karsdorp niet te benaderen voor een terugkeer naar Feyenoord. De voormalig verdediger van de Rotterdammers vindt het dan ook ‘een kwalijke zaak’ dat Karsdorp nu voor PSV gaat spelen, zo laat hij weten bij Ziggo Sport.

Karsdorp liet donderdag zijn contract ontbinden bij AS Roma, waar hij niet meer in de plannen van trainer Daniele De Rossi voor zou komen. PSV, dat naar verluidt eerder geen interesse had in de rechtervleugelverdediger, handelde razendsnel en benaderde Karsdorp voor een terugkeer naar Nederland.

Daar hoefde Karsdorp naar eigen zeggen niet lang over na te denken. PSV legde de drievoudig international van Oranje voor één seizoen vast, met de optie voor nog een seizoen. Drenthe laat in de studio bij Ziggo Sport weten weinig te begrijpen van die transfer.

“Ik vind daar wel iets van, om het zo maar te zeggen”, begint de voormalig verdediger van onder meer Feyenoord en Real Madrid. “Rick is een jongen die uit de jeugd van Feyenoord komt en ook weet wat het Feyenoord-DNA is.”

“En op het moment dat zo’n jongen transfervrij is, moet Feyenoord hem altijd binnenhalen, zeker als hij daar open voor staat”, aldus Drenthe, die vindt dat de Rotterdammers ook hadden moeten voorsorteren op een vertrek van Lutsharel Geertruida.

“Ook als je weet dat Geertruida de deur uitloopt, moet je zeer zeker voorbereid zijn op dit soort buitenkansjes. Ik vind het best een kwalijke zaak dat Rick nu gaat voetballen bij PSV, omdat ik weet dat hij de kwaliteiten heeft om de rechterflank bij Feyenoord te bestrijken”, aldus een verwijtende Drenthe.

De transfer van Geertruida naar RB Leipzig is inmiddels volledig afgerond. De multifunctionele verdediger levert Feyenoord een bedrag op van 20 miljoen euro (exclusief bonussen). Geertruida tekende een contract tot medio 2029 in Duitsland. Feyenoord heeft door zijn vertrek met Bart Nieuwkoop slechts één rechtsback in de selectie. Echter kan Jeyland Mitchel ook op die positie uit de voeten en klopt Givairo Read ook op de deur bij het eerste elftal.