Royal Antwerp verliest ondanks fraaie goal Vincent Janssen van Club Brugge

Het Royal Antwerp van trainer Andries Ulderink heeft zondag een gevoelige nederlaag geleden in de kampioensgroep van de Jupiler Pro League. Thuis tegen Club Brugge stond het liefst halverwege 0-3. Mede dankzij een fraaie treffer van Vincent Janssen werd het weer spannend, maar Antwerp kwam niet verder dan 2-3.

De eerste helft zou in het teken staan van Maxim De Cuyper. De talentvolle linksback schreef in die eerste 45 minuten 2 assists op zijn naam, maar dat gebeurde pas nadat Ferran Jutglà de bezoekers al op voorsprong had gezet. De Spanjaard ontving een fraaie pass van Christos Tzolis en rondde koelbloedig af: 0-1.

Een fraaie steekpass van De Cuyper leidde de 0-2 in. Ardon Jashari ging diep en liet doelman Senne Lammens kansloos. Nadat Tzolis enkele kansen had laten liggen, was het op slag van rust alsnog raak voor de Griek, die via het been van Jaïro Riedewald raakschoot: 0-3.

Toch zou Antwerp er nog een spannende wedstrijd van maken. Allereerst wist Janssen de 1-3 aan te tekenen. De voormalig Oranje-international werd niet gehinderd door Brugge en zag zijn uithaal van ruim twintig meter in de verre hoek belanden: 1-3.

Michel-Ange Balikwisha tekende nog geen tien minuten later voor de 2-3, door optimaal te profiteren van geklungel in de Brugse defensie, maar verder dan die aansluitingstreffer kwamen de gastheren niet.

Met de drie punten op zak doet Brugge uitstekende zaken in het de strijd om het landskampioenschap. De blauw-zwarten stijgen naar plek twee, op één punt van koploper KRC Genk, dat nog wel een duel tegoed heeft.

Antwerp heeft 23 punten, hetzelfde puntentotaal als de hekkensluiter in de kampioensgroep (KAA Gent). De ploeg van Ulderink is drie punten verwijderd van plek vier (Conference League-voetbal), die nu in handen is van Anderlecht. De Brusselaars spelen later op de dag tegen Genk.