Royal Antwerp ontslaat trainer en stelt Nederlander aan als interim

Royal Antwerp neemt per direct afscheid van trainer Jonas De Roeck, meldt de club op hun eigen website. De Belg behaalde niet de gewenste resultaten en won van de laatste vijf wedstrijden er maar één. John Stegeman, eerder trainer bij Heracles Almelo en PEC Zwolle, neemt tijdelijk het roer over bij The Reds.

Antwerp staat momenteel vijfde in de Jupiler Pro League. Met nog twee wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen is de ploeg al verzekerd van de kampioenschap play-offs. In deze play-offs zullen de punten gehalveerd worden, waardoor de achterstand nu naar koploper KRC Genk, acht punten zou zijn (zeventien momenteel).

Bij Antwerp zal Stegeman ook Nederlandse spelers onder zijn hoede krijgen. Ex-Ajacied Jaïro Riedewald kwam afgelopen zomer over van Crystal Palace. De 22-voudig international kwam dit seizoen zestien keer in actie voor zijn club, maar wist het net nog niet te vinden. Ook voormalig topscorer van de Eredivisie Vincent Janssen speelt bij Antwerp.

Naast deze twee Nederlanders voetballen ook Gyrano Kerk en Tjaronn Chery in de havenstad. Laatstgenoemde beleeft persoonlijk een erg goed seizoen. In 32 officiële wedstrijden maakte de Surinamer 15 doelpunten en gaf hij 7 assists.

Voor Stegeman staan er twee lastige wedstrijden op het programma. Hij zal het zondag 9 maart opnemen in het eigen Bosuilstadion tegen de nummer zes KAA Gent. De week daarna volgt de laatste reguliere competitiewedstrijd. Uit tegen Standard Luik zal de laatste voorbereidingswedstrijd zijn op de play-offs.

Op X zijn de reacties verdeeld over het ontslag van De Roeck. Sommige supporters vinden de keuze om de Belg te ontslaan onbegrijpelijk. Andere fans zijn al druk bezig met een mogelijke opvolger. Hein Vanhaezebrouck, die al een lange carrière in België heeft als trainer, zou volgens verschillende supporters en Belgische bronnen een logische opvolger zijn.