Ronaldo, Modric en Lewandowski niet op shortlist FIFA Best Men's Player-award

Donderdag, 14 september 2023 om 22:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:51

De FIFA heeft de twaalf spelers bekendgemaakt die kans maken om The Best Men’s Player-award te winnen. Zes van de twaalf genomineerden zijn spelers die vorig seizoen voor Manchester City speelden, dat toen de treble won. Ondertussen is Sarina Wiegman genomineerd in de categorie The Best FIFA Women’s Coach. Vanaf donderdag kunnen mensen hun stem online uitbrengen.

De FIFA-awards worden sinds 2016 uitgereikt, nadat ze werden losgekoppeld van de Ballon d’Or. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Robert Lewandowski wonnen de prijs tot dusver elk twee keer, terwijl Luka Modric in 2018 met de award naar huis ging. Ronaldo, Lewandowski en Modric ontbreken deze keer op de lijst van de twaalf kanshebbers, terwijl Messi nog wel altijd mag hopen.

#TheBest FIFA Men's Player Nominees! ???? ???? Julian Alvarez ???? Marcelo Brozovic ???? Kevin De Bruyne ???? Ilkay Gundogan ???? Erling Haaland ???? Rodri ???? Khvicha Kvaratskhelia ???? Kylian Mbappe ???? Lionel Messi ???? Victor Osimhen ?????????????? Declan Rice ???? Bernardo Silva — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 14, 2023

Behalve Messi maken ook Julián Álvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Erling Braut Haaland, Rodri, Bernardo Silva, Lionel Messi, Marcelo Brozovic, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Victor Osimhen en Declan Rice kans om de prijs te winnen. Bij het samenstellen van deze shortlist is gekeken naar de periode van 19 december 2022 tot en met 20 augustus 2023.

Ook wordt er een beste doelman gekozen. Die prijs wordt dit jaar gewonnen door Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Ederson, André Onana of Marc-André ter Stegen. De prijs voor beste trainer gaat naar Pep Guardiola, Simone Inzaghi, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti of Xavi. Geen van deze coaches wist de award eerder te winnen.

Sarina Wiegman

Ondertussen is er ook bij de vrouwen niemand uit Nederland genomineerd voor de prijs van beste speelster. Toch is er wel één Nederlandse die kans maakt om een award te winnen: Sarina Wiegman behoort tot de vijf kanshebbers voor The Best FIFA Women’s Coach. Dit is alweer haar zevende nominatie. Wiegman, momenteel bondscoach van de Engelse vrouwen, ging er al driemaal met de winst vandoor.