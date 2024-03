Ronaldo maakt loepzuivere hattrick voor Al-Nassr; ook hoofdrol Virgil Misidjan

Cristiano Ronaldo heeft zaterdagavond een hattrick gemaakt voor Al-Nassr. In de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Al-Ta’ee was hij drie keer trefzeker. Namens de tegenstander scoorde voormalig Eredivisionist Virgil Misidjan, die later ook nog rood kreeg. Al-Nassr staat al enige tijd op de tweede plek in de Saudi Pro League, momenteel met twaalf punten minder dan koploper Al-Hilal.

Al-Nassr, met naast Ronaldo ook Sadio Mané en Marcelo Brozovic in de basis, kwam na twintig minuten spelen op voorsprong. Een voorzet van Otávio viel zomaar binnen: 1-0.

Misidjan, in het verleden actief bij onder meer Willem II, PEC Zwolle en FC Twente, tekende niet lang daarna alweer voor de 1-1. De spits schoot de bal prachtig vanaf de rand van het strafschopgebied in de verre hoek.

Toch eiste Misidjan een kwartier later ook op negatieve wijze de aandacht op. Hij raakte de uitkomende doelman David Ospina en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart, en dus rood.

Met een rake kopbal diep in blessuretijd zette Abdulrahman Gharib Al-Nassr weer op voorsprong: 2-1. In de tweede helft was het Ronaldo die vervolgens opstond.

De Portugese superster scoorde eerst knap in de korte hoek na een lage voorzet van Mané: 3-1. Twee minuten later maakte hij ook de 4-1, door een rebound binnen te schieten, nadat de bal eerst nog van de lijn was gehaald.

Drie minuten voor tijd maakte Ronaldo zijn hattrick compleet. Bij de tweede paal kopte hij een voorzet binnen: 5-1. Met 26 goals dit seizoen is Ronaldo momenteel topscorer van de Saudi Pro League.

