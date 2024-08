Ronaldo kleineert eigen ploeggenoten met gebaar na 4 tegengoals in 17 minuten

De Supercup in Saudi-Arabië is zaterdagavond ten prooi gevallen aan Al-Hilal. De ploeg van Jorge Jesus was met 4-1 te sterk voor het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo. De Portugese sterspeler zorgde nog wel voor de openingstreffer, maar moest in de tweede helft toezien hoe zijn ploeg vier treffers incasseerde binnen zeventien minuten.

Naast Ronaldo verschenen bij Al-Nassr ook Sadio Mané en Aymeric Laporte aan de aftrap, terwijl bij Al-Hilal basisplaatsen waren weggelegd voor Aleksandar Mitrovic, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic en Kalidou Koulibaly.

Zij zagen hoe Ronaldo op slag van rust voor de eerste treffer van de wedstrijd zorgde. De Portugees schoot van dichtbij raak na goed voorbereidend werk van Abdulrahman Ghareeb: 1-0. Het bleek meteen het laatste moment van opwinding voor de superster en Al-Nassr.

Al-Hilal had na rust namelijk slechts zeventien minuten nodig om vier keer het net te vinden. Tien minuten na rust trok Milinkovic-Savic de stand al gelijk. De middenvelder slalomde door de defensie van Al-Nassr en besloot zijn actie met een fraaie lob: 1-1.

Amper tien minuten later was het de beurt aan Mitrovic. De Serviër kopte eerst de 1-2 tegen de touwen na een voorzet vanaf de rechterkant van Neves, om vervolgens op aangeven van Malcom voor de 1-3 te tekenen.

Mitrovic heeft sinds zijn komst naar Al-Hilal nu 43 keer gescoord in 45 wedstrijden. Daarnaast was hij goed voor negen assists. Zijn tweede treffer betekende meteen het einde van het verzet van Al-Nassr. Malcom zorgde zelf twintig minuten voor tijd voor de 1-4.

Die genadeklap leidde tot veel frustratie bij Ronaldo. De spits maakte verschillende gebaren om zijn onvrede over zijn ploeggenoten te tonen. Zo maakte hij onder meer een slaapgebaar en wees hij naar zijn achterwerk.