Ronald Koeman heeft Mats Wieffer en Youri Baas bij de selectie van het Nederlands elftal gehaald, zo meldt de KNVB via de officiële kanalen. Denzel Dumfries heeft zich afgemeld voor de Nations League-duels met Spanje. Hij liep een hamstringblessure op tegen Atalanta (0-2) zondagavond. Wieffer geldt als vervanger voor de eerder afgehaakte Jerdy Schouten.



Schouten moest de wedstrijd tussen PSV en RKC Waalwijk (3-0) afgelopen zaterdag al aan zich voorbij laten gaan. De controlerende middenvelder heeft last knieklachten en moest zich dus afmelden bij het Nederlands elftal.



Voor hem is Wieffer opgeroepen. De voormalig middenvelder van Feyenoord speelde al twaalf keer eerder voor het Nederlands elftal. Sinds zijn overstap naar Brighton & Hove Albion zit hij veel op de bank. Hij kwam slechts zeventien Premier League-duels in actie.



Youri Baas vervangt Dumfries. De rechtsachter van Inter moest in het met 0-2 gewonnen duel met Atalanta zich laten vervangen wegens een hamstringblessure. Inter-manager Inzaghi zei dat de blessure wel meeviel, maar toch kan Dumfries niet meedoen tegen Spanje.



Baas speelde nog niet eerder voor het Nederlands elftal. De linkspoot maakt een goed seizoen door bij Ajax en wordt nu dus beloond met een plek in de selectie van Oranje. De 22-jarige verdediger kwam dit seizoen 21 Eredivisie-wedstrijden in actie voor de huidige lijstaanvoerder.

Opmerkelijk is het ontbreken van Micky van de Ven. De verdediger van Tottenham Hotspur gaf zelf aan Koeman gebeld te hebben met de boodschap dat hij inzetbaar is voor het Nederlands elftal. Koeman heeft het bericht van Van de Ven genegeerd en kiest dus voor Baas als vervanger van Dumfries.



Oranje treft Spanje donderdag 20 maart in De Kuip voor de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Nations League. Drie dagen later, op zondag 23 maart, vindt in Mestalla in Valencia de return tegen de Europees kampioen plaats.



Mocht Nederland het tweeluik met Spanje overleven, dan plaatst het land zich voor de Final Four. De eindronde van de Nations League vindt plaats in juni.