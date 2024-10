Koeman weigert vervanger Van Dijk bij Nederlands elftal te noemen maar gaat daarna overstag

Ronald Koeman lijkt te hebben verklapt wie de vervanger van Virgil van Dijk wordt in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland van komende maandag. De centrumverdediger is geschorst, dus moest de bondscoach op zoek naar een alternatief.

In het Nations League-duel met Hongarije pakte de aanvoerder van het Nederlands elftal in twee minuten tijd twee gele kaarten, waardoor hij voortijdig moest gaan douchen. Zonder Van Dijk op het veld scoorde Oranje nog wel: 1-1. Dat was ook de eindstand.

Tijdens de persconferentie van zondagavond wordt Koeman gevraagd naar de oplossing om het ontbreken van Van Dijk op te vangen. In eerste instantie lijkt de keuzeheer liever niet te willen zeggen hoe hij gaat spelen, maar daarna licht hij toch een tipje van de sluier op.

“Ik ga er iemand anders neerzetten”, zegt Koeman geheimzinnig. “Ik ga niet zeggen wie dat is. Het heeft wel altijd mijn voorkeur om een linksbenige speler ook links in het centrum te zetten. Of het onlogisch is om te denken dat Van de Ven daar dan speelt? Nee, dat is niet onlogisch”, benadrukt Koeman.

Van de Ven lijkt zodoende van de linksbackpositie naar het centrum te schuiven, waardoor er linksachter een plek vrijkomt voor Ian Maatsen of Jorrel Hato. Wie dat wordt, wil Koeman niet zeggen. Verder laat de trainer weten ook niet van plan te zijn iets aan de speelwijze te doen.

“Of er iets aan de speelwijze verandert als Micky van de Ven speelt in plaats van Van Dijk? Tegen Hongarije en eerder tegen Duitsland hebben we in de tweede helft ook ver van ons eigen doel verdedigd.”

Het is duidelijk dat het makkelijker is om dat te doen als je snelheid hebt, maar die snelheid heeft Van “Dijk en Micky misschien nog iets meer. Het is altijd een wapen om verder van je goal te spelen als je snelle verdedigers hebt”, besluit Koeman.