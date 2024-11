Ronald Koeman is zeer duidelijk wanneer hij wordt gevraagd naar fitheid van Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal

Frenkie de Jong kan zaterdagavond starten tegen Hongarije. Dat vertelt bondscoach Ronald Koeman vrijdagmiddag op de persconferentie. De 27-jarige spelmaker van FC Barcelona komt net terug van een zware enkelblessure, maar heeft deze week elke oefening meegedaan bij het Nederlands elftal. “Hij is fit”, aldus Koeman.

De bondscoach riep deze interlandperiode 25 spelers op, wat betekent dat er zaterdag- en dinsdagavond (tegen Bosnië en Herzegovina) twee spelers op de tribune plaats zullen moeten nemen. “De groep staat er goed voor, ik moet er zelfs twee af laten vallen. Wie dat zijn, dat zeg ik niet. Dat zullen we eerst intern bespreken. De opstelling ga ik ook niet kenbaar maken”, steekt Koeman van wal.

“Ik denk dat we een goede week hebben gehad. Qua training, maar ook hoe we de vorige periode hebben geanalyseerd. Dat is soms het moeilijke van bondscoach zijn: met die analyses moet je een aantal weken wachten, want je wil de spelers niet vermoeien als ze eenmaal weer terug zijn bij hun club.”

“Maar we hebben daar goed over gesproken, we hebben beelden laten zien. We zullen een aantal dingen beter moeten doen dan we in de eerste wedstrijd tegen Hongarije deden.” Koeman kan zaterdag in de Johan Cruijff ArenA in ieder geval beschikken over een volledig fitte selectie.

“Iedereen kan spelen, ja. Hoe het met Frenkie gaat? Ik had al het idee dat hij fit is en dat is hij. Hij heeft gewoon alles getraind en meegedaan. Daar is geen probleem mee.” Het Nederlands elftal heeft naast het duel met Hongarije (1-1) in oktober, ook de uitwedstrijd tegen Duitsland (1-0) geanalyseerd. “We hadden een plan en dat plan kwam niet helemaal tot uiting”, vervolgt Koeman.

“Dat kan ook door een tegenstander komen, hè. We waren redelijk slordig in balverlies, konden onze vrije man niet vinden... Duitsland deed het anders dan ze in Amsterdam deden. Ze speelden niet één-op-één, dus we hadden een man over bij ‘de zes’.”

Koeman is van mening dat zijn spelers de wedstrijd dan ‘moeten kunnen lezen’ en ‘moeten kunnen zien waar de ruimtes liggen’. “Maar nogmaals: we waren niet goed in balbezit, we waren slordig en hadden veel balverlies. We kregen er ook geen druk op. Dan speel je zo’n eerste helft, laat ik het zo zeggen.”

De Jong start in ieder geval niet twee wedstrijden

De Jong zal sowieso niet in beide duels van deze interlandperiode in de basis staan. Dat bevestigde Ronald Koeman vóór de persconferentie tegenover de NOS. "Hij zal niet twee wedstrijden starten. Eentje zou wel mogelijk zijn. Dat soort spelers mis je bij het Nederlands elftal, ieder team zou dat soort spelers missen. Ook bij zijn club."