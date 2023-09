Ronald Koeman is ‘verrast’ op training Oranje: ‘Hij liep ineens naar binnen’

Zondag, 10 september 2023 om 20:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:47

Ronald Koeman heeft een duidelijke verklaring voor zijn keuzes in de opstelling van Oranje. Zondagavond neemt het Nederlands elftal het in de vierde wedstrijd van de EK-kwalificatiereeks het op tegen Ierland, dat drie punten minder verzamelde en bovendien een wedstrijd meer speelde. Matthijs de Ligt, Mats Wieffer en Donyell Malen krijgen in tegenstelling tot het duel met Griekenland (3-0 winst) ditmaal wél een basisplek van de bondscoach. Het ontbreken van Lutsharel Geertruida zag Koeman niet aankomen, zo vertelt hij.

Mark Flekken krijgt andermaal de voorkeur onder de lat bij Oranje. Koeman stelt met De Ligt, Virgil van Dijk en Nathan Aké drie centrale verdedigers op, terwijl Denzel Dumfries en Daley Blind in het 3-4-3-systeem als wingbacks fungeren. Frenkie de Jong en Wieffer zijn de controleurs op het middenveld. Xavi Simons, Donyell Malen en Cody Gakpo zijn de voorste pionnen.

“Malen speelt in plaats van Weghorst, omdat de Ieren centraal achterin groot en sterk zijn”, vertelt de bondscoach voorafgaand aan de wedstrijd voor de camera van de NOS. “Daarom willen we met een ander soort spits spelen en willen we meer diepte creëren in ons spel. Donyell is een ander type dan Wout. We willen ze vastzetten zodra de backs de bal krijgen. Er komen momenten waar wij ons voordeel uit kunnen halen.”

“Wieffer krijgt de voorkeur boven De Roon, omdat we denken dat Frenkie in deze wedstrijd iemand naast zich nodig heeft die meer vooruit speelt. Maar op die positie ligt het allemaal heel dicht bij elkaar, dus daar had ook iemand anders kunnen spelen. Mats kan dit prima invullen”, aldus Koeman, die aangeeft verrast te zijn door de afwezigheid van de geblesseerde Geertruida. We wisten vanaf het eerste moment dat Luts niet fit was, maar ik had verder niets vernomen na de wedstrijd tegen Griekenland. Daarna was ik op de training dus verrast dat hij ineens naar binnen ging.”