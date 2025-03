Zeer opmerkelijk: 'Ronald Koeman heeft geen idee wie deze speler is!'

Het bezoek van Ronald Koeman zondagavond aan NOS Studio Voetbal heeft kwaad bloed gezet bij Tijmen van Wissing. De journalist van RTV Oost verbaast zich over de gebrekkige kennis die Koeman heeft over de Nederlandse Eredivisie. "Ik vind Koeman een beetje lui", zegt Van Wissing bij de talkshow De Oosttribune.

Van Wissing vond Koeman een laconieke uitstraling hebben bij Studio Voetbal. "Hij was lekker in Brazilië geweest, want daar was hij nog nooit geweest. Dan gaat hij daar even zitten: ach ja, ik was even op bezoek bij Memphis Depay."

Het viel Van Wissing op dat Koeman niet alle spelers uit de Eredivisie kent. "Hij wist helemaal niet wie de rechtsback van Go Ahead Eagles was. Hij kent Mats Deijl niet. Ik vind het heel raar voor een keuzeheer van het Nederlandse voetbal. Je moet het gewoon weten.”

Oud-aanvaller Anco Jansen, die ook te gast is bij de talkshow, ergerde zich ook aan Koeman. "Dat is gewoon verschrikkelijk slecht, gewoon minachting is dat. Als jij als bondscoach van Nederland niet weet wie de rechtsback van Go Ahead Eagles is, dat is een regelrechte schande", aldus Jansen.

Van Wissing is het daar volledig mee eens. "Het is minachting van de Nederlandse subtop", aldus de journalist, die het breder trekt en ook Sem Steijn erbij haalt. De middenvelder van FC Twente is met afstand topscorer van de Eredivisie, maar wordt systematisch genegeerd door Koeman.

"Sem Steijn moet je kietelen", vindt Van Wissing. "Steijn is met alles en nog wat bezig om zich beter te maken. Teun Koopmeiners zit al weken op de bank bij Juventus. Die jongen kun je beter even een periode in bescherming nemen en dan kun je zo’n Steijn een keer uitnodigen. Of in ieder geval in de voorselectie. Je moet die jongen kietelen. Wat moet die jongen nu nog meer doen dan twintig goals maken? Dit is fenomenaal wat die jongen presteert."