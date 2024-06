Ronald Koeman haalt spijkerhard uit naar FC Barcelona inzake Frenkie de Jong

Ronald Koeman heeft uitleg gegeven over het afhaken van Frenkie de Jong voor EURO 2024. De middenvelder van FC Barcelona zal ook de komende drie weken niet hersteld zijn van zijn enkelblessure, waardoor besloten is om De Jong niet mee te nemen naar het EK in Duitsland. Na afloop van de wedstrijd tegen IJsland (4-0 winst) geeft Koeman tekst en uitleg.

"Ik weet het sinds vanmiddag vier uur, half vijf", zegt Koeman na afloop van de wedstrijd bij de NOS. Een dag eerder klonk Koeman nog hoopvol. "Maar we hebben geen spelletje gespeeld (met de media, red.) of het positiever verteld dan het was."

Koeman stelde als eis aan het meereizen van De Jong dat de middenvelder in ieder geval tijdens de groepsfase in actie zou kunnen komen. "Vanuit testen is gebleken dat het nog niet gaat. Hij krijgt iedere keer reactie vanuit de training die hij doet. Dan constateer je dat-ie zelfs de komende drie weken niet honderd procent fit is om op dit niveau te kunnen spelen. Dan kun je hem erbij houden, maar dat heeft geen enkele zin."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ik wilde de zekerheid hebben dat Frenkie richting de laatste groepswedstrijd kan gaan spelen. Dat had ook al een beetje in mijn hoofd: Polen zal heel kort dag zijn, maar misschien een deel tegen Frankrijk en dan fit voor de laatste wedstrijd. Maar dat is gewoon niet het geval."

Koeman haalt spijkerhard uit naar zijn voormalige werkgever FC Barcelona, waar hij ook al samenwerkte met De Jong. Volgens Koeman heeft Barça laakbaar gehandeld het afgelopen seizoen.

"Wij moeten ook kijken naar de gezondheid van de speler. De speler heeft een blessureverleden. De club daar heeft dat risico wel met hem genomen en wij zitten met de gebakken peren met Frenkie de Jong."

Tot overmaat van ramp raakte Oranje ook Teun Koopmeiners kwijt. In de warming-up van de wedstrijd tegen IJsland liep de middenvelder van Atalanta een liesblessure op. "Dramatisch, want als er één jongen is die het verdient om binnen het Nederlands elftal te excelleren, dan is het Teun, want hij heeft een geweldig seizoen. En dan de eerste bal die hij tijdens de warming-up afwerkt..."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties