Ronald Koeman bereid terug te keren bij FC Barcelona, zolang één man vertrekt

Ronald Koeman staat er zeker voor open ooit terug te keren bij FC Barcelona. De bondscoach van het Nederlands elftal kende in 2021 een gedwongen vertrok bij Blaugrana, maar wat hem betreft betrof het geen definitief afscheid.

Dat vertelt de trainer vrijdagochtend bij de Koeman Cup, een golf- en padeltoernooi dat de naam van het Barcelona-icoon draagt. Tegenover verschillende Spaanse media laat Koeman zich uit over de Europese grootmacht van weleer.

"Ik heb een droom om terug te keren bij Barcelona, maar dat zal niet als trainer zijn", verklaart de keuzeheer. "Ik wil spelers helpen de techniek te verbeteren."

Koeman stelt wel een keiharde eis aan een comeback in het Spotify Camp Nou: zolang Joan Laporta president van Barcelona is, keert de Oranje-trainer niet terug.

Daar ligt het ontslag van Koeman in 2021 aan ten grondslag. De oud-verdediger voelde zich in die tijd respectloos behandeld door de club en Laporta in het bijzonder. Ook voor het ontslag van Koeman was de relatie tussen beiden al bekoeld.

"De afgelopen jaren is Barça's probleem geweest dat mensen als Lionel Messi, Xavi en ik zijn vertrokken", redeneert de bondscoach. "Het is beter om de clublegendes te respecteren. Dat is belangrijker dan strijden om spelers als Nico Williams."

Voorlopig lijkt een vertrek van Laporta bij Barcelona niet aan de orde. De president begon in maart 2021 aan zijn tweede termijn, nadat hij tussen 2003 en 2010 al zeven jaar de scepter zwaaide.

