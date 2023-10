Ronald Koeman: ‘Als hij meer gaat spelen, is hij altijd een speler voor Oranje’

Maandag, 9 oktober 2023 om 17:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:57

Ronald Koeman heeft ondanks de vele blessuregevallen bij het Nederlands elftal niet overwogen om Ryan Gravenberch op te roepen. De middenvelder van Liverpool sloeg een uitnodiging voor Jong Oranje begin september nog in de wind omdat hij zich wilde focussen op zijn nieuwe club.

“We hebben wel een bepaalde mening over afzeggen voor Jong Oranje of het Nederlands elftal”, zegt Koeman op een persconferentie in Zeist. “Maar volgens mij heeft hij ook nog niet veel gespeeld. Afgelopen donderdag dan wel een wedstrijdje. Ik vind het nog steeds een groot talent. Ik hoop dat hij zich weet te ontwikkelen bij Liverpool en ook meer gaat spelen, want dan is het eigenlijk altijd een speler voor het Nederlands elftal.”

Michael Reiziger, bondscoach van Jong Oranje, ‘strafte’ Gravenberch voor zijn actie en besloot hem niet op te roepen voor de interlandperiode in oktober. Ook Koeman kon de actie van Gravenberch dus niet waarderen.

Gravenberch bedankte vorige maand voor Jong Oranje, omdat hij zich wilde richten op zijn nieuwe club Liverpool. De 21-jarige middenvelder ruilde Bayern München op Deadline Day in voor een dienstverband bij de Engelse topclub. Hij speelde tot nog toe 285 minuten voor the Reds verdeeld over 7 duels.

“Nigel de Jong (directeur voetbalzaken van de KNVB, red.) heeft contact met Gravenberch gehad, maar ik niet”, zei Reiziger eerder tegenover Nu.nl. “Het was geen optie om hem nu op te roepen. Het signaal is richting hem wel afgegeven nu, maar je bent toch bezig met een groep. Het is wel iets waar je bij moet willen horen.”

Reiziger kon niet vertellen of Gravenberch tijdens de volgende interlandperiode wél weer opgeroepen wordt. “Ik weet niet of dit eenmalig is. Maar we gaan sowieso geen jonge spelers afschrijven.”

Jong Oranje treedt in de kwalificatiereeks voor het EK in Slowakije in 2025 donderdag aan tegen Georgië (uit) en volgende week dinsdag tegen Gibraltar (uit). De ploeg van Reiziger is uitstekend aan de kwalificatiereeks begonnen. De eerste twee groepsduels werden allebei gewonnen.