Ronald de Boer ziet ‘type Xavi of Iniesta’ rondlopen bij Ajax

Ronald de Boer is uiterst lyrisch over Kian Fitz-Jim. De middenvelder van Ajax mag zich in de voorbereiding op het komende seizoen laten zien aan Francesco Farioli en volgens de analist staat Fitz-Jim er goed op in Amsterdam.

Zaterdag stond de jongeling, van origine centrale middenvelder, geposteerd als linksbuiten in het oefenduel met Rangers. Na afloop gaf Fitz-Jim aan bij voorkeur een linie naar achter te spelen, maar hij kan leven met deze voor hem nieuwe rol. "Zolang ik maar speel", zei hij erover bij Ziggo Sport.

Ajax wist de oefenpot winnend af te sluiten. Doelpunten van Fitz-Jim en Branco van den Boomen betekenden dat de Schotse tegentreffer niet uitmaakte. De gelegenheidslinksbuiten was dus trefzeker.

De Boer is enthousiast over de 21-jarige Fitz-Jim. "Hij laat zich echt zien en ik hoor goede verhalen over hem", vertelt de voormalig Oranje-international, die een geschiedenis heeft bij zowel Ajax als Rangers.

"Hij heeft ongelofelijk veel inzicht", is De Boer onder de indruk. Hij kan zich nog herinneren toen Fitz-Jim in 2019 overkwam uit de jeugdopleiding van AZ. "Toen zag ik in de eerste week al dat deze jongen een soort Iniesta of Xavi is, als type."

"Hij is heel goed in het versnellen van het spel", legt De Boer zijn vergelijking uit. "Ik hoop dat Fitz-Jim nog een stap gaat maken, want hij is hartstikke jong. Deze jongen heeft echt het inzicht om een hele goede middenvelder te worden. Hij heeft de eerste stap gezet en is lekker bezig."

Of Fitz-Jim daadwerkelijk een kans gaat krijgen in de hoofdmacht van Ajax komend seizoen is nog maar de vraag. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Excelsior, waar de middenvelder amper aan de bak kwam, alvorens Ajax hem in januari terughaalde naar de Johan Cruijff ArenA. Terug bij Ajax kwam hij echter tot slechts 39 minuten speeltijd, verdeeld over twee invalbeurten.

