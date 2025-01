Ronald de Boer laat in een uitgebreid interview met Voetbal International weten wat hij vindt van de stand van zaken bij Ajax. De jeugdtrainer geeft ook aan waar het bij de Amsterdammers fout ging met Sven Mislintat. De Boer had zelf nooit de neiging om intern aan de bel te trekken.

De voormalig profvoetballer is momenteel werkzaam als individuele trainer in de jeugd. De Boer geeft zijn visie op de huidige selectie van Ajax. “ De middelmaat regeert nog steeds, te veel spelers zijn gelijkwaardig. Zelfs als je kijkt naar de spitspositie, waar je op zich twee goede opties hebt met Brobbey of Weghorst.”

“Op basis van je gevoel zou je Brobbey zeggen, gezien zijn leeftijd en potentie”, stelt de voormalig Ajax-speler. “Maar Weghorst scoort vaker. Het probleem is: geen van beiden laat genoeg zien om de onbetwiste nummer één in de spits te zijn.”

De jeugdtrainer laat weten waar het bij Ajax aan schort. “Ik zeg altijd dat je beter één negen kunt hebben dan twee zeventjes. Zoals het linkerbeen van Messi zijn specifieke topkwaliteit is, een negen, terwijl zijn rechterbeen een vijf is. Ajax heeft op te veel posities van alles een beetje. PSV heeft meer specifieke kwaliteitsopties.”

In het gesprek komt ook Sven Mislintat aan bod. Hij wordt in Amsterdam grotendeels verantwoordelijk gehouden voor de sportieve malaise van de club. De Boer geeft zijn kijk op de situatie. “Er was sprake van een eilandcultuur. De beste periode van Marc Overmars was toen hij een twee-eenheid vormde met Erik ten Hag. Onder Mislintat moest de trainer maar afwachten waarmee de technisch directeur kwam aanzetten.”

De Boer had niet de neiging om zelf aan de bel te trekken over het aankoopbeleid. “Die neiging heb ik niet gehad. In de voorgaande periode was Ajax het Bayern München van Nederland, zoals dat vaak werd genoemd. Door de financiële weelde ontstond een sfeer dat het niet meer fout kon gaan. Mislintat had de naam dat hij potentiële toppers kon ontdekken en hij kon ook nog aardig lullen.”

“Uiteindelijk is de club doorgeslagen in het halen van nieuwe spelers, waarvan niet duidelijk was of ze het spel en het beoogde niveau van Ajax ooit zouden aankunnen. Daar zijn grote risico’s genomen”, laat hij weten. “Ik had liever gehad dat er vier bewezen goede spelers waren gehaald dan twaalf van wie je het nog moet afwachten. Van die twaalf herkende ik er tien niet eens, als ze op het trainingscomplex langs liepen”, aldus De Boer.