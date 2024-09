Ronald de Boer kijkt naar selectie Nederlands elftal en wijst twee 'botsauto's' aan

Jurriën en Quinten Timber zijn voor het eerst gezamenlijk opgeroepen voor het Nederlands elftal en kunnen zaterdagavond tegen Bosnië en Herzegovia hun debuut als tweeling maken. Daarmee zouden ze in de voetsporen treden van Frank en Ronald de Boer. Laatstgenoemde is onder de indruk van de ontwikkeling van 'de nieuwe tweeling'.

De Boer had het tweetal Timber enige tijd onder zijn hoede in de Ajax-jeugd. Hij zag gelijkenissen met zijn broer en zichzelf, maar nog meer verschillen.

"Zij waren op zestienjarige leeftijd al veel fysieker dan Frank en ik", legt de oud-middenvelder uit. "Ik noemde ze altijd 'de botsauto's'."

Die bijnaam had te maken met de speelstijl van de gebroeders Timber destijds. "Ze verloren de bal steeds, maar waren fysiek zo sterk dat ze hem gelijk weer veroverden."

"Later hebben ze veel meer rust gevonden in hun spel", is De Boer lovend. "Ik weet nog dat Jurriën in de Champions League tegen Benfica in alle rust zijn tegenstander uitkapte. Hij deed net alsof hij hem terugspeelde op de keeper en draaide zich toen vrij. Hij is wat mijn broer altijd 'betrouwbaar' noemt. Ze hebben allebei een ongelooflijke stap gezet."

Jaren later kunnen de Timbers voor het eerst samen voor Oranje uitkomen. Quinten speelde zijn tot dusver enige interland in maart van dit jaar, toen hij mocht invallen in de vriendschappelijk wedstrijd tegen Duitsland (2-1 verlies).

Jurriën was destijds afwezig wegens een ernstige blessure, maar speelde wel al vijftien interlands. Zijn laatste optreden in het Nederlands elftal dateert van maart vorig jaar, toen hij als rechtsachter de negentig minuten volmaakte in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk (4-0 verlies).