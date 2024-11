Ronald de Boer en Wesley Sneijder loven Ajax-speler: 'Over Hakim Ziyech zeggen ze dat ook'

Ronald de Boer en Wesley Sneijder zijn lovend over Steven Berghuis. De 32-jarige linkspoot kan donderdagavond tegen Maccabi Tel Aviv maximaal een half uur spelen en brengt altijd iets extra’s, vinden de analisten bij Ziggo Sport. De Boer verwacht wel dat het ‘nog een klus’ voor Berghuis wordt om zomaar terug te keren in de basis bij de Amsterdammers.

“Er werd weleens gezegd dat het bij Ajax aan creativiteit ontbreekt. Kijk: Berghuis is geen dribbelaar, maar hij is wel iemand die heel snel denkt, mensen op het juiste moment ziet vertrekken en de bal dan panklaar neerlegt. Over Hakim Ziyech zeggen mensen ook dat hij creatief is: dat heeft Berghuis precies hetzelfde”, is De Boer lovend.

“Hij ziet in een split-second waar de openingen liggen. Berghuis heeft ook een fantastisch schot. Dat brengt hij met zich mee, maar ook de nodige ervaring.” Ook Sneijder is lovend over de aanvaller annex middenvelder en zou hem altijd opstellen als hij fit is. “Zeker, absoluut. Rechts hangend.”

“In de rol waarin hij het liefst speelt: naar binnen komend. Precies zoals Ronald zegt: hij heeft een uitstekende pass, goed overzicht en ook een goed schot. Hij komt naar binnen en zoekt dan veelal de verre hoek. Dat is voor mij ook de positie waar het bij Ajax momenteel een beetje wisselvallig is”, aldus de oud-middenvelder.

“Betrand Traoré komt er niet echt uit, dan staat Anton Gaaei er weer, Chuba Akpom... Farioli heeft heel veel geprobeerd op die positie.” De Boer haakt in: “Over Traoré ben ik het niet helemaal met je eens. Ik vind hem de laatste wedstrijden echt goed spelen. Het blijkt ook dat hij steeds fitter wordt.”

“Het is alleen maar goed voor een trainer dat je veel concurrentie hebt. Het wordt nog wel een klus voor Berghuis, hoor. Davy Klaassen doet het goed, Kian Fitz-Jim doet het goed, Kenneth Taylor doet het goed...” Als Sneijder Berghuis was, zou hij zich niet te veel zorgen maken. “Farioli kennende gaat hij toch rouleren.”