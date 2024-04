Ronald Araújo komt daags na horroroptreden met reactie op Instagram

Ronald Araújo heeft via Instagram zijn verontschuldigingen gedeeld. De verdediger van FC Barcelona leidde dinsdag in de return van de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain met zijn rode kaart de uitschakeling van Barça in en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid.

Na een klein half uur haalde Araújo, bij een 1-0 voorsprong, de doorgebroken Bradley Barcola naar de grond, wat hem een directe rood kaart opleverde. Met tien man kon Barcelona geen vuist maken en ging het uiteindelijk met 1-4 hard onderuit, waardoor PSG zich ten koste van de Catalanen plaatste voor de halve finale van de Champions League.

Op Instagram laat Araújo zich vervolgens uit over zijn actie en de uitschakeling. “Voetbal heeft me zoveel plezier gebracht, maar doet me nu heel veel pijn. Ik bedank iedereen die onvoorwaardelijk aan mijn zijde staat, mijn teamgenoten die alles gegeven hebben en de supporters die tot het einde in dit team hebben geloofd”, aldus de 25-jarige Uruguayaan.

“Het spijt me enorm dat ik hen dit plezier niet heb kunnen geven. We zullen doorgaan”, besluit de verdediger, die in Barcelona nog vastligt tot de zomer van 2026.

Reacties Xavi & Gündogan

Trainer Xavi Hernández gaf na afloop van de wedstrijd niet Araújo, maar scheidsrechter István Kovács de schuld van de nederlaag van zijn ploeg. De oefenmeester was het duidelijk niet eens met de beslissing van de Roemeense arbiter en kreeg later zelf ook nog de rode kaart na aanmerkingen op de leiding.

“Het is pijnlijk dat een heel seizoen hard werken wordt beëindigd door een beslissing van de scheidsrechter. Ik heb ook tegen hem gezegd dat hij erg slecht was, dat hij het spel niet begreep. Hij was verschrikkelijk”, zei de 44-jarige oefenmeester voor de camera van Movistar.

Ilkay Gündogan uitte een zeer tegengestelde mening, daar hij het een terechte rode kaart vond voor Araújo. “We hadden alles in eigen hand, maar we geven het op heel simpele wijze weg. Dat is het meest teleurstellende. Het is een overtreding, het is een rode kaart. Maar jullie zullen het wel beter weten.”

