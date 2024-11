Ron Jans trakteert FC Utrecht-selectie na 250ste Eredivisie-zege op bijzonder cadeautje

Ron Jans was in opperbeste stemming na de zege van zijn FC Utrecht op Heracles Almelo. Dankzij een doelpunt van Paxten Aaronson wonnen de Domstedelingen met minimaal verschil en springen zij - in ieder geval voorlopig - over Ajax heen en naar de tweede plek op de Eredivisie-ranglijst.

Goedgemutst verscheen de 66-jarige oefenmeester voor de camera's van ESPN. Daar werd hij door presentator Milan van Dongen fijntjes herinnerd aan het eerdere interview van zijn aanvoerder, Nick Viergever, die meteen na de wedstrijd de betaalzender te woord stond.

Kennelijk hoopte de centrumverdediger stiekem op een beloning na alweer de negende competitiezege van het seizoen. Na de vrijdagavondwedstrijd rekende Viergever erop dat hij het weekend rustig aan zou kunnen doen. "Ik vroeg nog aan de trainer of we twee dagen vrij mochten", glimlacht hij.

"We krijgen één dag, maar misschien kunnen jullie hem nog even overtuigen", richt Viergever zich tot Van Dongen en Bram van Polen, de PEC Zwolle-clublegende die als analist tevens aanwezig is om het duel tussen Utrecht en Heracles na te beschouwen.

"Volgens mij was het bij Bram: op vrijdag winnen, twee dagen vrij", grapt de mandekker. In het interview met Jans komt Van Dongen zijn belofte na. "Viergever zei: één vrije dag vinden we te weinig, kan je de trainer alsjeblieft vragen om twee?"

Jans kan een glimlach niet onderdrukken. Dat is ook niet zo gek, want hij had door de driepunter tegen Heracles zojuist zijn 250ste overwinning Eredivisie-zege genoteerd als coach. Sommigen daarvan vierde Jans bij PEC en in het vraaggesprek wil hij de woorden van oud-pupil Van Polen dan ook graag rectificeren.

"Nou, ik hoorde net dat ene Bram van Polen, die ooit een keer bij PEC Zwolle heeft gespeeld, heeft geroepen dat als je won op vrijdag je het hele weekend vrij kreeg", haalt Jans zijn woorden aan. "Maar dat was echt bij Art Langeler en niet bij mij. Ron Jans zou dat nooit doen, nee." Toch krijgt Viergever zijn zin. "Maar ze zijn dit weekend vrij", vervolgde Jans namelijk met een grijns op zijn gezicht. "Twee dagen."