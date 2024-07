Romelu Lukaku is akkoord met Napoli en neemt genoegen met stuk minder salaris

Romelu Lukaku heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Napoli, zo schrijft transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. Een transfer is nog niet heel dichtbij, daar de Italianen een akkoord moeten zien te bereiken met Chelsea. Er bestaat momenteel een gat van tien miljoen euro tussen vraag en aanbod.

Lukaku heeft een uitstekende relatie met Napoli-trainer Antonio Conte, met wie hij samenwerkte bij Inter. Daarnaast heeft Lukaku in de Serie A een goede staat van dienst en Napoli bombardeerde hem dan ook tot transfertarget nummer één.

Lukaku is bereid gebleken flink in te leveren op zijn salaris. Waar hij bij Chelsea nu nog elf miljoen euro per jaar verdient, is hij met Napoli een driejarig contract overeengekomen tegenover een jaarsalaris van zes miljoen euro, exclusief bonussen.

Nu moet Napoli nog een akkoord zien te bereiken met Chelsea, dat zijn vraagprijs voor Lukaku verlaagd heeft van 44 miljoen euro naar 35 miljoen exclusief bonussen. Napoli lijkt vooralsnog niet verder te willen gaan dan 25 miljoen voor de spits die nog tot medio 2026 vastligt bij Chelsea.

Napoli onderhandelt momenteel met Paris Saint-Germain over de transfer van Victor Osimhen. De Nigeriaan heeft een vertrekclausule van 120 miljoen in zijn tot medio 2026 lopende contract staan, maar daar lijken de Parijzenaren niet aan te willen voldoen.

Fabrizio Romano bestempelde de onderhandelingen tussen Napoli en PSG vrijdag nog als 'niet makkelijk', waardoor het de vraag of en wanneer het tot een akkoord zal komen. Lukaku staat in ieder geval te trappelen om de Nigeriaanse topspits op te volgen.

Lukaku kwam vorig seizoen nog in de Serie A uit voor AS Roma, dat een optie tot koop had bedongen maar die niet activeerde. De Rode Duivel keerde terug naar Chelsea, waarmee hij ongelukkig getrouwd is. Het heeft er alle schijn van dat Napoli zijn nieuwe liefde zal worden. Mogelijk moet Lukaku wel wachten tot Osimhen definitief de deur uit is.

