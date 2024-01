Romelu Lukaku doet opvallende uitspraak over Saudische competitie

Romelu Lukaku heeft vrij opvallende uitspraken gedaan over de Saudische competitie. Volgens de spits van AS Roma zal de Saudi Pro League binnen twee jaar tot de beste competities ter wereld behoren, zo niet de beste.

Roma speelde woensdagavond een oefenwedstrijd in Riyad tegen het Al-Shabab van onder meer Yannick Carrasco. De ex-aanvaller van Atlético Madrid scoorde, maar verloor met zijn ploeg door treffers van João Costa en Lukaku.

Na afloop van het duel werd Lukaku geïnterviewd door de aanwezige pers. “In de komende twee jaar zie ik deze competitie uitgroeien tot één van de beste ter wereld, zo niet dé beste." Lukaku had afgelopen zomer de kans om bij Al-Hilal te spelen, maar wilde in Europa blijven en opteerde voor een huurtransfer naar Roma.

"De clubs doen veel inspanningen om de ‘grote’ spelers hiernaartoe te halen. Daardoor gaan de teams en de voetballende kwaliteiten er sterk op vooruit.” Na de komst van Cristiano Ronaldo vorig jaar winter volgden afgelopen zomer vele sterren, waaronder Neymar, Sergej Milinkovic-Savic en Kalidou Koulibaly.

Lukaku kreeg daarna ook de vraag 'of ze hem op een dag terugzien in Saoedi-Arabië.' "Absoluut", antwoordde Lukaku met een knipoog. Waar de toekomst van Lukaku ligt, is vooralsnog onduidelijk.

De spits, die dit seizoen op negen Serie A-doelpunten staat, staat nog tot medio 2026 onder contract bij Chelsea. Daar lijkt Lukaku geen toekomst meer te hebben.

Chelsea stelt volgens de berichtgevingen alles in het werk om Victor Osimhen naar Londen te halen. Lukaku's toekomst lijkt in ieder geval niet in Rome te liggen. Chelsea verlangt naar verluidt meer dan veertig miljoen euro voor Lukaku, maar dat kan het financieel in zwaar weer verkerende Roma niet ophoesten.

