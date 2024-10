Romano deelt update over toekomst Christian Eriksen bij Manchester United

De kans is klein dat Christian Eriksen ook volgend seizoen in het shirt van Manchester United te bewonderen is. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt maandag namelijk dat er geen gesprekken op de agenda staan om te praten over contractverlenging van de Deense middenvelder.

Romano spreekt op X de verwachting uit dat Eriksen volgend jaar zomer transfervrij vertrekt bij Manchester United, daar zijn contract medio 2025 afloopt. De 32-jarige Eriksen is sinds 2022 aan de club verbonden.

Eriksen is onder manager Erik ten Hag doorgaans een vaste waarde op het middenveld van Manchester United. De Deense routinier scoorde onlangs nog tegen FC Twente (1-1) in de groepsfase van de Europa League.

De middenvelder heeft dit seizoen negen wedstrijden voor Manchester United in alle competities achter zijn naam. In die reeks vielen drie goals en drie assists te noteren. Eriksen speelde deze jaargang 609 minuten voor the Red Devils.

Waar de toekomst van Eriksen ligt en waar hij zelf de voorkeur aan geeft, is dus nog onbekend. Begin september liet technisch directeur Alex Kroes van Ajax weten dat de interesse in Eriksen serieus is en dat hij zeker op de lijst in Amsterdam staat.

Er zou ook belangstelling zijn voor Eriksen van clubs uit Saudi-Arabië en de Verenigde Staten, al zijn nog geen namens van clubs de revue gepasseerd. Vanaf januari mag hij met andere clubs praten over een samenwerking.

Eriksen speelde aan het begin van zijn loopbaan enkele jaren voor Ajax. Daarna volgden avonturen bij achtereenvolgens Tottenham Hotspur, Inter, Brentford en Manchester United. Eriksen staat op het fraaie aantal van 138 interlands voor Denemarken.