Rol Ajax bij afblazen huldiging voor vrouwen blijkt compleet anders te liggen

Donderdag, 25 mei 2023 om 20:13 • Guy Habets • Laatste update: 20:15

Niet Ajax, maar de gemeente Amsterdam heeft uiteindelijk besloten om de huldiging van de Ajax-vrouwen als landskampioen af te blazen. Dat blijkt na onderzoek van de NOS, dat een woordvoerder van de gemeente heeft gesproken. "Ajax wilde niet meewerken aan maandag tweede Pinksterdag op het Leidseplein", zo valt er te lezen. "Ze verzochten ons van die datum en locatie af te zien. Wij waren toen genoodzaakt de stekker eruit te trekken."

Het Parool schreef eerder deze week dat 'een gebrek aan vreugdestemming' rond de Amsterdamse club, met name door het niet presteren van het mannenelftal, reden was voor de directie van Ajax om niet akkoord te gaan met een huldiging voor de vrouwen. Er zou gevreesd worden voor een lage opkomst en dat zou dan 'niet goed zijn voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal'. Daarnaast zou de locatie te gevoelig liggen, omdat er al sinds 2006 geen publieke huldiging meer op het Leidseplein is geweest vanwege rellen destijds.

De vork blijkt nu toch anders in de steel te zitten. De NOS deed navraag bij de gemeente Amsterdam en nu blijkt dat de gemeente besloten heeft om de huldiging niet door te laten gaan. Ajax vroeg naar verluidt om een huldiging na de zomer of in 2024 en ging niet akkoord met het plan om de vrouwen al veel eerder het podium op te halen. Met andere voorwaarden had de club best een huldiging gewild. "Ajax wilde niet meewerken aan maandag tweede Pinksterdag op het Leidseplein", zo laat een woordvoerder weten. "Ze verzochten ons van die datum en locatie af te zien. Wij waren toen genoodzaakt de stekker eruit te trekken."

De Ajax Vrouwen kroonden zich begin mei tot landskampioen van Nederland middels een 1-6 monsterzege op PEC Zwolle. Daardoor kon directe achtervolger FC Twente de koploper niet meer achterhalen. Dat er geen huldiging komt, leidde in eerste instantie tot kritiek op Ajax. Zo liet Merel van Dongen, die in het verleden nog in Amsterdam speelde, weten dat je 'met zulke vrienden geen vijanden nodig hebt' en noemde de Amsterdamse D66-fractie bij monde van voorzitter Ilana Rooderkerk de actie van Ajax 'ronduit seksistisch'.