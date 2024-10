Roep om basisplek in Nederlands elftal: 'Hem zet je toch als eerste op papier? Zijn niveau is zó goed'

Cristian Willaert vindt dat Micky van de Ven gezien zijn huidige vorm bij Tottenham Hotspur een basisplaats verdient in het Nederlands elftal. De centrumverdediger annex linksback ontbrak in de vorige interlandperiode wegens blessureleed bij Oranje.

Van de Ven staat bij Tottenham doorgaans als linker centrale verdediger geposteerd. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat bondscoach Ronald Koeman aanvoerder Virgil van Dijk inruilt voor de Noord-Hollander. Willaert pleit desondanks voor meer speeltijd voor Van de Ven.

''Stel, het Nederlands elftal zou nu twee jaar niet hebben gespeeld en je zou zeggen: 'Wie hebben er de afgelopen twee jaar gepresteerd in de grote competities?' Dan zet je Van de Ven toch bijna als eerste op papier? Het niveau dat hij gehaald heeft is zó goed'', is Willaert dinsdag laaiend enthousiast in Voetbalpraat.

Presentator Vincent Schildkamp benadrukt dat de concurrentie achterin bij Oranje enorm groot is. Willaert heeft daar echter geen boodschap aan. ''De enige reden waarom hij niet al een halfjaar bassispeler centraal achterin is bij Oranje, is dat er een paar anderen zijn die ook heel goed zijn. En die het ook heel goed gedaan hebben. Maar niet beter dan Van de Ven.''

Willaert ziet de 23-jarige Van de Ven heel ver komen. ''Wie met een Nederlands paspoort is meer dan honderd miljoen euro waard? Misschien Frenkie de Jong en misschien Van de Ven'', plaatst de journalist de verdediger naast de middenvelder van FC Barcelona.

De tafelgenoten in Voetbalpraat uiten direct hun twijfels over de huidige transferwaarde van De Jong, zeker gezien zijn blessuregevoeligheid. Het noopt Willaert om zijn uitspraak nog eens kracht bij te zetten.

''Dan moet De Jong eerst een jaar spelen inderdaad, voordat hij dat waard zou kunnen worden. Maar ik denk wel dat dat de enige twee spelers zouden kunnen zijn'', aldus Willaert.