Roda JC krijgt harde klap te verwerken in tweemaal gestaakte derby met VVV-Venlo

Roda JC Kerkrade heeft zaterdag dure punten laten liggen in de strijd om een play-off-ticket. De ploeg van trainer Bas Sibum ging in het eigen Parkstad Limburg Stadion hard onderuit tegen provinciegenoot VVV-Venlo: 1-4. Roda heeft nu vijf punten minder dan FC Emmen, dat de felbegeerde achtste plek in handen heeft.

VVV, dat dankzij de zege op Roda klimt naar plek vijftien, begon uitstekend aan de wedstrijd en had slechts drie minuten nodig om op voorsprong te komen. Simon Janssen tikte van dichtbij binnen: 0-1.

Roda speelde slordig, leed veel balverlies en liep op slag van rust tegen nog een tegentreffer aan. Naïm Matoug werd weggestuurd met een fraai steekballetje van Serano Seymour en schoof het leer binnen in de korte hoek: 0-2.

Halverwege de tweede helft kreeg Roda weer hoop op een goed resultaat, toen Saydou Bangura op aangeven van Michael Breij bij de eerste paal binnenwerkte.

VVV had echter slechts vier minuten nodig om de marge van twee te herstellen. Invaller Dean Zandbergen legde breed op Navarone Foor, die met binnenkant rechts de bovenhoek vond: 1-3. Na dat doelpunt gooiden Roda-supporters bekertjes op het veld, en besloot arbiter Martijn Vos de wedstrijd tijdelijk te staken.

Na opnieuw slordig balverlies op het middenveld werd het in blessuretijd nog erger voor Roda. Gabin Blancquart schoot met veel gevoel binnen, waarna de wedstrijd opnieuw tijdelijk gestaakt werd door vliegende bekertjes. De spelers keerden na een kwartiertje terug om de wedstrijd uit te spelen. Gescoord werd er niet meer.