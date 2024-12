Roda JC besluit turbulent voetbaljaar met nederlaag op bezoek bij Jong Ajax

Roda JC besluit turbulent voetbaljaar met ruime nederlaag bij Jong Ajax

Roda JC heeft een turbulent voetbaljaar afgesloten met een nederlaag op bezoek tegen Jong Ajax. In Amsterdam werd het 3-1. Nassef Chourak, Julian Rijkhoff en Jan Faberski scoorden namens Jong Ajax, terwijl Cain Seedorf nog iets terugdeed.

Beide ploegen schoten maandagavond uit de startblokken. Chourak scoorde in de vijfde minuut na een combinatie met Rijkhoff (1-0), en in de achtste minuut stond het alweer 1-1 door een doelpunt via de binnenkant van de paal van Seedorf.

Na een klein half uur zette Rijkhoff Ajax opnieuw op voorsprong vanaf de strafschopstip, nadat hij in het zestienmetergebied van Roda was neergehaald door Brian Koglin: 2-1. Nick Marsman kon daarna met een aantal reddingen voorkomen dat onder meer Faberski en Jaydon Banel de scorde verder opvoerden.

Cain Seedorf was daarna nog enkele keren dicht bij de 2-2, maar die zou niet meer vallen. De 3-1 wel: vlak voor tijd besliste Faberski het duel door naar binnen te gaan en in de korte hoek raak te schieten.

Zo komt er op een teleurstellende manier een einde aan ook een teleurstellend 2024 voor Roda. De club was dit kalenderjaar lange tijd hard op weg naar de Eredivisie. In de voorlaatste speelronde van Keuken Kampioen Divisie-seizoen 2023/24 in mei dachten de Limburgers zeker te zijn van promotie, nadat de stadionspeaker na afloop van de wedstrijd tegen SC Cambuur (2-0 zege) zei dat concurrent FC Groningen had verloren van Telstar.

Enkele minuten later bleek dat echter niet te kloppen: Telstar - Groningen was in 1-1 geëindigd, en een week later stond Groningen - Roda op het programma in de laatste speelronde. Als Groningen dat duel zou winnen, promoveerde niet Roda, maar Groningen naar de Eredivisie.

Dat gebeurde: het werd 2-0. In de nacompetitie was Roda vervolgens kansloos tegen NAC Breda, waardoor de Limburgers nog minimaal een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie moesten doorbrengen. Daar staan ze na de nederlaag tegen Jong Ajax teleurstellend tiende.