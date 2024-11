Robin van Persie wil enkelvoudig international van het Nederlands elftal graag bij sc Heerenveen zien

Als het aan Robin van Persie ligt, tekent Jean-Paul Boëtius spoedig een contract bij sc Heerenveen. Dat laat de trainer van de Friese club duidelijk blijken in gesprek met Voetbal International. Van Persie is lovend over de dertigjarige Rotterdammer, met wie hij samenspeelde bij Feyenoord en in het Nederlands elftal.

Boëtius is al twee weken op proef bij Heerenveen. De verwachting is dat er snel duidelijkheid komt over zijn toekomst. Van Persie geniet van de aanwezigheid van Boëtius. “Jean-Paul is heel betrokken en praat de hele dag door. Maar goed, ik vind dat alleen maar heel mooi. Hij brengt heel veel positiviteit met zich mee en dat is ontzettend leuk om te zien.”

Algemeen directeur Ferry de Haan zal binnenkort een knoop doorhakken over een mogelijk contract voor Boëtius in het Abe Lenstra Stadion. “Qua voetbaltechnische kwaliteiten zit hij wel aan de bovenkant van de selectie. Ik ga er snel met Jean-Paul en Robin over praten. De jongens hebben nu vier dagen vrij en dan nemen we begin komende week een beslissing.”

De wens van Van Persie lijkt duidelijk. “Hij heeft een heel positieve indruk achtergelaten. Sowieso op de trainingen en vandaag (woensdag, red.) tijdens een oefenduel met PEC Zwolle ook, vond ik. Ik vond het al heel knap dat hij zeventig minuten op het veld kon blijven staan. Dat is een tijdje geleden voor hem en was hartstikke mooi om te zien. En hij heeft ook wel een paar mooie dingen laten zien.”

Van Persie denkt dat Boëtius verschillende dingen kan toevoegen aan Heerenveen. “Sowieso ervaring, maar hij maakt natuurlijk ook vaak de juiste keuzes aan de bal en staat erom bekend dat hij heel veel meters kan maken.”

Boëtius speelde tegen PEC Zwolle (2-1 nederlaag) als 10. “Die positie heeft ook zijn voorkeur”, vertelt Van Persie. “Daarnaast kan hij als 8 of eventueel als 6 spelen. Nu moeten we bekijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.”

Alles lijkt erop te duiden dat Van Persie hoopt op de handtekening van Boëtius. Het duo speelde negen officiële wedstrijden samen in Feyenoord 1. Daarnaast stonden de Rotterdammers gezamenlijk aan de aftrap bij Oranje tijdens een 2-0 nederlaag in en tegen Frankrijk. Die interland, in maart 2014, was de eerste en laatste die Boëtius zou spelen namens Oranje.