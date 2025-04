Robin van Persie voert meerdere wijzigingen door in opstelling Feyenoord tegen FC Groningen

De opstelling van Feyenoord voor de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen is bekend. Trainer Robin van Persie kiest centraal voorin voor Julián Carranza en houdt de herstelde Ayase Ueda op de bank. Gernot Trauner en Quilindschy Hartman worden eveneens gespaard. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther staat weinig verrassend onder de lat in De Kuip. Van Persie geeft Trauner en Hartman rust met het oog op AZ-uit op zaterdagavond. Thomas Beelen en Gijs Smal zijn hun vervangers. Givairo Read en Dávid Hancko completeren de verdediging.

Op het middenveld verandert er niets ten opzichte van de 3-2 zege op Go Ahead Eagles afgelopen weekend. Hwang In-beom en Jakub Moder moeten voor de controle zorgen achter nummer 10 Antoni Milambo.

Centraal voorin kiest Van Persie voor Carranza. Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links) moeten de spits van bruikbare ballen voorzien.

Bij winst op FC Groningen komt Feyenoord op 53 punten en klimt het naar de derde plaats in de Eredivisie. FC Utrecht (52 punten) is momenteel de grootste concurrent in de jacht op een ticket voor de voorronde van de Champions League.

Zaterdag staat de uitwedstrijd tegen AZ (plek 4, 46 punten) op het programma. Als Feyenoord zowel van Groningen als AZ wint, wordt de strijd om plek twee ook weer een stuk spannender. PSV heeft slechts vijf verliespunten minder dan Feyenoord en gaat op 11 mei op bezoek in De Kuip.

FC Groningen staat met 32 punten op een knappe achtste plaats, al is de concurrentie om die felbegeerde play-off-plek enorm. Zelfs het als vijftiende geplaatste Sparta Rotterdam (28 punten) maakt nog een realistische kans op deelname.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Moder; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Rente, Ekdal, Blokzijl, Prins; Resink, Bacuna; Schreuders, Valente, Kwakman; Van Bergen.