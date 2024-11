Robin van Persie neemt voor tweede keer radicale beslissing over keeperspositie bij sc Heerenveen

Andries Noppert raakt zijn basisplaats bij sc Heerenveen kwijt, zo meldt Voetbal International donderdag in navolging van de Leeuwarder Courant. Robin van Persie geeft vrijdagavond, als de Friezen het Eredivisie-weekend aftrappen tegen RKC Waalwijk, de voorkeur aan Mickey van der Hart.

Daarmee voert de onervaren trainer voor de tweede keer dit seizoen een keeperswissel door. Van der Hart begon het seizoen namelijk als eerste keus onder de lat.

Die status verloor hij na acht duels in de competitie. Halverwege oktober, in de uitwedstrijd tegen NEC, startte Noppert voor het eerst dit seizoen. De vijfvoudig Oranje-international kreeg in Nijmegen meteen drie doelpunten om de oren.

Sindsdien keepte Noppert nog vijf wedstrijden, waarvan één in de beker. Opzichtig blunderen deed de Tower van de Jouwer niet, maar klaarblijkelijk overtuigde hij evenmin genoeg om zijn basisplek te behouden.

Aan het begin van het seizoen gaf Van Persie aan dat hij het seizoen inging zonder vaste eerste doelman. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal zou op constante basis zijn goalies bestuderen en per moment beslissen welke van de twee hij het beste kan opstellen.

Toekomst Noppert onzeker

De terugkeer naar de reservebank zou weleens kunnen betekenen dat Noppert zijn laatste wedstrijd voor Heerenveen al gekeept heeft. De Leeuwarder Courant meldde woensdag namelijk dat de grootverdiener mag vertrekken in de winterse transferperiode, indien een geïnteresseerde club zich meldt.

De relatie tussen Noppert en Van Persie is volgens de berichtgeving bovendien ‘verre van optimaal’. Bij een vertrek van de boomlange Fries wil Heerenveen zich versterken met een vervanger.