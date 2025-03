Robin van Persie moet lachen als hij vertelt over wie Givairo Read vervangt bij Feyenoord: 'Hij was zelf een tikkeltje verrast'

Robin van Persie heeft vrijdag vooruitgeblikt op zijn eerste Champions League-wedstrijd als Feyenoord-trainer. De tegenstander: de Italiaanse koploper Inter. Uiteraard kwam de enorme waslijst aan blessures uitgebreid ter zake in de perskamer van De Kuip.

Gemakkelijk zal het absoluut niet worden om in een tweeluik af te rekenen met nog een Italiaanse ploeg, nadat in de tussenronde AC Milan wél uit Europa's meest prestigieuze clubtoernooi werd geknikkerd.

Tegen Inter wordt het - in ieder geval op papier - een nog grotere klus. In competitieverband verzamelden de blauw-zwarten uit Milaan maar liefst 17 punten meer dan de rood-zwarte stadsgenoten.

Bovendien: de ploeg van Simone Inzaghi kreeg slechts één treffer tegen in de Champions League dit seizoen. Feyenoord is daarnaast behoorlijk gehavend voor de ontmoeting in de achtste finales van het miljardenbal.

Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, In-beom Hwang, Antoni Milambo, Calvin Stengs zijn slechts enkele namen van een enorme waslijst aan afwezigen. Ook Givairo Read is er niet bij wegens een schorsing en dat is een groot probleem.

Want omdat Nieuwkoop en Jordan Lotomba ook ontbreken krijgt Van Persie flinke koppijn op de rechtsbackpositie. "Er gingen een aantal scenario's door ons hoofd, als staf," vertelt hij tijdens het persmoment in De Kuip. "Het was wel een uitdaging om daar iemand voor te vinden. Maar we denken dat we hem gevonden hebben."

Het lijkt echter een ongebruikelijke keuze te worden. "Hij was zelf wel een tikkeltje verrast", zei Van Persie lachend. Zodoende lijkt een basisplaats voor Jeyland Mitchell onwaarschijnlijk. De zomeraanwinst viel al meerdere malen in op die plek.