Robin van Persie gekraakt na openingsdoelpunt van Ajax: 'Dit is gewoon heel erg gek'

Het openingsdoelpunt van Ajax viel uit een hoekschop. Josip Sutalo klopte Mats Köhlert in de lucht en knikte de Amsterdammers zo naar een 1-0 voorsprong in het Abe Lenstra Stadion.

De score werd geopend in de twintigste speelminuut. Een hoekschop vanaf de linkerkant belandde bij de tweede paal op het hoofd van Sutalo, die zijn duel won en de 0-1 met het hoofd tot doelpunt promoveerde. Nadien kreeg Ajax meerdere kansen op de 0-2, maar die bleef in de eerste helft uit.

Later zou die nog wel vallen, als Chuba Akpom in een chaotisch moment voor het doel van Mickey van der Hart de bal in het doel frommelt. Volgens Kees Kwakman had de eerste goal zeker niet mogen vallen en valt Robin van Persie daarbij het nodige aan te rekenen.

“Er gaat toch bij Heerenveen weer iets mis”, oordeelt de analyticus in de rust bij ESPN. Hij verwijst naar de blamerende bekernederlaag van de Friezen tegen de amateurs van Quick Boys eerder deze week. “Dit was afgelopen donderdag ook al, dat Köhlert bij de centrale verdediger stond.”

“Het is echt de kleinste man bij Heerenveen, die bij Sutalo staat. Dat is denk ik de beste kopper van Ajax. Tsja, dan gaat er wel iets mis. Dit is gewoon heel erg gek", concludeert hij.

"Ik vind het raar dat Köhlert in de situatie komt dat hij een man moet dekken. Zet hem dan op de zestien, of laat hem als vrije staan. Zo komt Heerenveen in drie dagen tijd twee keer op dezelfde manier op achterstand komt."

Sutalo torent inderdaad behoorlijk boven Köhlert uit. De Kroatische centrumverdediger is 1 meter 90 lang, terwijl linkervleugelverdediger Köhlert 168 centimeters op het meetlint ziet staan.