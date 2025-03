Robin van Persie aangenaam verrast door Feyenoord-Legioen: 'Dit is echt geweldig, kippenvel'

Robin van Persie beleeft zaterdagavond zijn vuurdoop als hoofdtrainer van Feyenoord. De nieuwe sterke man in De Kuip is nu al zeer populair bij het Feyenoord-Legioen, zo blijkt kort voor de aftrap van het thuisduel met NEC.

Van Persie werd namelijk toegezongen door de fans van Feyenoord toen hij richting de desk van ESPN opzocht. ''Dit had ik niet verwacht hoor'', lacht de opvolger van Brian Priske als hij 'Oooo Robin van Persie' van de tribune hoort schallen.

''Dit is echt geweldig, kippenvel. Bij mijn debuut als speler beleefde ik het meer in een heel klein bubbeltje, maar nu is mijn wereld op meerdere manieren veel groter. Dit gezang had ik alleen niet verwacht, dus hartstikke mooi'', is Van Persie blij met de steun van de Feyenoord-aanhang.

Van Persie hoopt dat de supporters van Feyenoord als twaalfde man fungeren tegen NEC. Het vuurtje moet overslaan vanaf de tribune richting het veld. ''Daar moeten wij mee beginnen en dat start met energie en lichaamshouding'', aldus de trainer, die uitlegt waarom Gijs Smal op het middenveld start.

''Het had ook Hugo Bueno kunnen zijn, maar ik heb het Smal eerder zien doen vanuit een lage opbouw. We moeten als ploeg ook gewoon creatief zijn, want we kampen met twaalf blessures. Die gasten begrijpen dat ook en doen er werkelijk alles aan'', aldus de hoopvolle Van Persie.

Van Persie is extra blij voor Igor Paixão, die is opgenomen in de voorselectie van de Braziliaanse nationale ploeg. De vleugelaanvaller van Feyenoord hoort binnenkort of hij de definitieve schifting van de vijfvoudig wereldkampioen heeft overleefd.

''Ik zie hem altijd lachen, dat is echt ongelooflijk'', is Van Persie in zijn nopjes met de aanwezigheid van Paixão. ''Het is zo'n heerlijke gozer en hij geniet iedere dag. Hij roept mij elke ochtend om Teqball te spelen.''