‘Robbie Keane moest schuilen voor raketten in Israël en ontvluchtte het land’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 19:26 • Lars Capiau • Laatste update: 19:58

Robbie Keane, trainer van Maccabi tel Aviv, heeft Israël moeten ontvluchten na het uitbreken van het conflict tussen Palestina en Israël. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen in Engeland. Bij een raketaanval op de Israëlische stad moest Keane tijdelijk schuilen in een soort panic room.

Volgens de Engelse bronnen zou Keane inmiddels het land ontvlucht zijn. Zaterdag opende de Palestijnse verzetsbeweging Hamas de aanval op Israël vanuit de Gazastrook. Een dag later riep de Israëlische premier Benjamin Netanyahu officieel een staat van oorlog uit.

Keane moest zich tijdens een van de raketaanvallen urenlang schuilhouden in de panic room. Dat deed de oud-spits samen met zijn assistent en oud-verdediger van onder meer Stoke City Rory Delap.

De twee Ieren zouden naar verluidt inmiddels het land ontvlucht zijn. In de hoogste divisie van Engeland is Keane overigens goed aan het seizoen begonnen met Maccabi Tel Aviv. Hij won vier van de eerste vijf wedstrijden en staat daarmee aan kop in de competitie.

Wat de oorlog precies betekent voor het voetbal in het land, is nog niet bekend. De competitiewedstrijden werden in ieder geval afgelopen weekend uitgesteld. Ook in het weekend van 21 en 22 oktober zullen de wedstrijden geen doorgang vinden. Ook de UEFA stelde de internationale wedstrijden, die Israël de komende weken zou spelen, voor onbepaalde tijd uit. Zo gaat in ieder geval het EK-kwalificatieduel met Zwitserland niet door.

De gevechten tussen Israël en Hamas zijn nog altijd in volle gang. Een van de grootste rampen van de voorbije dagen voltrok zich op muziekfestival The Nature Party vlakbij de Israëlische grens.

De Israëlische hulpdienst ZAKA vond daar afgelopen zondag meer dan 260 lichamen. Onder de gevonden lichamen zat ook dat van voormalig voetballer Lior Assulin (43). Zijn ex-club Hapoel Tel Aviv bevestigde zijn overlijden al op de eigen kanalen.