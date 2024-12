Rik Elfrink ziet drietal dat ‘cooking’ is: PSV komt keihard terug tegen FC Twente

PSV is vrijdagavond zonder moeite teruggekomen van een achterstand tegen FC Twente. Sem Steijn zette de bezoekers met een weergaloze vrije trap op een 0-1 voorsprong, maar moest nog voor rust toezien hoe de Eindhovenaren drie keer wisten te scoren: 3-1.

Al na tien minuten opende Steijn de score in het Philips Stadion, na een onterechte vrije trap voor Twente. “Sem Steijn moest de bal even opnieuw klaarleggen, maar dat deert hem weinig. Schitterende vrije trap en FC Twente leidt in Eindhoven: 0-1”, schreef journalist Pieter Zwart van Voetbal International op X.

Na twintig minuten kwam PSV helemaal los. Die comeback had de regerend landskampioen volgens de aanwezige journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad volledig te danken aan een drietal.

“Lang, Tillman en Saibari voor rust cooking en daarom is het 3-1 na 45 minuten. PSV neemt na een snelle tegenvaller afstand van FC Twente”, schrijft Elfrink op X.

Met name Saibari is bezig aan een zinderende wedstrijd tegen Twente. De 23-jarige middenvelder verkeert in absolute topvorm en was in 45 minuten goed voor een doelpunt en twee assists.

Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad geniet van PSV. “Twente verdedigt in 4-5-1, maar de individuele klasse van onder anderen Noa Lang en Saibari houden ze er vanavond niet mee tegen.”

De journalist licht een bijzondere statistiek uit. “Toch alweer 3 goals PSV voor rust. Staan nu op 205 goals in alle competities sinds entree Peter Bosz. In de 70ste officiële wedstrijd. Enorm aantal.”