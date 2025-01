Rik Elfrink weet vanaf welk bedrag PSV wil nadenken over verkoop Noa Lang

Het lijkt erop dat Napoli terugkomt met een nieuw bod op Noa Lang, zo meldt journalist Rik Elfrink donderdagochtend namens het Eindhovens Dagblad. De clubwatcher weet dat PSV in ieder geval een vervanger wil halen indien de 25-jarige buitenspeler vertrekt.

Woensdag werd bekend dat Napoli via een tussenpersoon zo’n 25 miljoen euro (inclusief bonussen) op Lang heeft geboden. Technisch directeur Earnest Stewart heeft de Italiaanse club een harde ‘nee’ verkocht.

Elfrink sluit echter niet uit dat Napoli een nieuw bod gaat uitbrengen. “De verwachting is dat Napoli met miljoenen extra terug zal komen voor Lang, maar PSV wil hem alleen bij ‘gekkigheid’ verkopen.”

“Er moet nog wel een miljoen of tien bij het eerste bod, wil de club überhaupt gaan nadenken over een uitgaande transfer”, aldus Elfrink. Lang ligt in het Philips Stadion nog tot medio 2028 vast en is volgens Transfermarkt 20 miljoen euro waard.

Volgens Elfrink stellen de Eindhovenaren tevens een harde eis. “PSV wil een capabele vervanger aan kunnen trekken. Dat zal in deze fase van de winterse transfermarkt niet meevallen.”

Eerder werd al duidelijk dat Lang de transfer naar Napels graag wil maken. I Partenopei zien in hem een directe opvolger van Kvicha Kvaratskhelia, die halverwege januari voor 70 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrok.

Italiaanse clubs hebben nog tot 3 februari 20.00 uur om versterkingen binnen te halen. De Nederlandse transfermarkt sluit een dag later, op 4 februari om 23.59 uur.