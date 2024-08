Rik Elfrink gaat in op geruchten rondom David Neres en PSV

Volgens Rik Elfrink speelt er momenteel niets tussen PSV en David Neres, zo meldt de journalist van het Eindhovens Dagblad op X. Eerder op dag werd de Braziliaan door het Portugese Record nog gelinkt aan de regerend landskampioen.

"Neeres", luidt het duidelijke bericht van Elfrink. "Was erg flauw inderdaad, sorry", doelt hij op zijn woordgrap. "Maar we begrijpen dat Neres op dit moment geen concrete optie is bij/voor PSV. Hij is met Napoli bezig, meldden tal van buitenlandse journalisten ook al."

Neres lijkt zijn toekomst inderdaad te gaan vervolgen bij Napoli, dat al een tijd geïnteresseerd is in de voormalig Ajacied. Neres, die nog tot medio 2027 vastligt in Estádio da Luz, zou zo'n 25 miljoen euro moeten kosten.

De interesse van Napoli is concreet, zo bleek onder meer uit de berichtgeving van Fabrizio Romano eerder op de dag. De transfermarktexpert meldde dat de zaakwaarnemer van Neres naar Italië is gevlogen om de deal in een stroomversnelling proberen te krijgen. Neres wil de overstap naar de Serie A graag maken.

Eerder op de dag meldde Record dat PSV zich wilde mengen in de strijd om Neres. De link was snel gelegd, daar de vleugelspeler eerder al met huidig PSV-trainer Peter Bosz samenwerkte bij Ajax.

Neres werd in de zomer van 2017 voor zo'n 17,5 miljoen euro naar Ajax gehaald, waar Bosz op dat moment trainer was. De linkspoot kwam 180 maal in actie namens de Amsterdammers en was in die tijd goed voor 47 goals en 41 assists.

Neres verkaste in januari 2022 naar Shakhtar Donetsk, dat 12 miljoen euro overmaakte naar de Johan Cruijff ArenA. Bij Benfica werkte hij de laatste jaren samen met Roger Schmidt, die weer een verleden heeft bij PSV.