Rik Elfrink benoemt beste speler van PSV en somt sterkste elf op

Rik Elfrink neemt in het Eindhovens Dagblad het sterkste elftal van PSV onder de loep. De journalist benoemt in zijn analyse wie momenteel de beste speler aan de kant van de Eindhovenaren is.

“Ergens in de winterstop stapte PSV uit de voorste wagon en nog altijd staan de Eindhovenaren op het perron te wachten”, schetst Elfrink. “Soms lijkt er een nieuw vehikel op te doemen in de mist waarin PSV zich al een tijdje bevindt, maar afgelopen weekend was er weer een fikse teleurstelling tegen FC Utrecht en ontstond een kloof met Ajax.”

Elfrink verwacht dat PSV achterin weer een sterkhouder kan terugverwachten voor de ontmoeting met Juventus in de Champions League. “Elf miljoen euro staat in de tussenronde van de grootste competitie van Europa op het spel, waarin PSV een onverwacht wapen aan boord heeft.”

“Olivier Boscagli lijkt namelijk terug te keren in de basisopstelling van Peter Bosz, die in eigen huis ‘gewoon’ weer zal uitgaan van het voetballende vermogen van zijn ploeg”, stelt de journalist. “Als de centrale verdediger in vorm is, kan hij het spel van PSV enorm versnellen en is Boscagli een niet te onderschatten wapen.”

De focus wordt daarna verlegt naar de backpositie bij PSV, wat momenteel een zorgenkindje is voor de Eindhovenaren. “De momenteel sterk opererende Mauro Júnior wilde gisteren niet zeggen of hij aan de rechter- of linkerkant speelt, maar gezien de komst van Tyrell Malacia zou er weleens een verhuizing aan kunnen komen.”

“Mauro speelt dan op rechts en de nieuweling op links, waarmee Richard Ledezma naar de bank kan gaan. Ryan Flamingo is bij PSV onomstreden en zal naast Boscagli in het hart van de verdediging kunnen beginnen”, concludeert Elfrink.

Op het middenveld lijkt de niet volledig fitte Guus Til plaats te moeten maken voor Ismail Saibari. “Het motorblok met Jerdy Schouten en Joey Veerman staat voor Bosz ogenschijnlijk niet ter discussie. Schouten kwam er afgelopen weekend tegen FC Utrecht niet lekker uit en leek bijna blij met zijn wissel, na pakweg vijf kwartier wedstrijd.”

Voorin ziet Elfrink een nieuwe sleutelspeler voor PSV opstaan. “Perisic is uitgegroeid tot de beste speler van PSV, die volgens Bosz ook meehelpt om een verdere neergang bij de club te verijdelen. Hij zal normaal gesproken weer Johan Bakayoko uit de basis verdringen, terwijl Noa Lang en Luuk de Jong onomstreden basisspelers zijn”, sluit de journalist af.